Lefkoşa Organize Sanayi’de yeni bir lezzet; Bigos Grill

Fehime ALASYA

Fast Food sektöründeki öncü isimlerden Bigos Grill’den Lefkoşa Sanayi Bölgesinde cesur bir yatırım...

Fast food sektöründe Ada’nın aranan isimlerden olan ve uzun yıllar Girne’de hizmet veren Bigos Grill, yeni bir yatırımla Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ilke imza attı.

Birçok kesimin vakit geçirip, kafa dinleyebileceği mekân, konuklarını Sanayi Bölgesi’nden birkaç saatliğine de olsa uzaklaştırıyor.

Pazar günleri dışında haftada altı gün Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren Bigos Grill, menülerindeki birçok çeşit ile hem ana yemek hem de atıştırmalık seçenekleriyle oldukça iddialı...

İç Mimar olan ve Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki aile şirketinde mobilya sektöründe çalışan Ahmet Aksoy, tüm işlerini bir çatı altına toplamak için Lefkoşa Organize Sanayi’de Bigos Grill olarak üretime başladı.

Sanayi bölesinde nezih bir gıda sektörü, çalışan kesime rahat bir nefes aldıracak sektör eksikliğini gözlemlediğini belirten Aksoy, bu sektöre hiç tereddütsüz girdiğini anlatıyor.

Kapısını bu haftaki ADRES’e açan açan Ahmet Aksoy, restoranında ağırladığı konuklarıyla da yakından ilgileniyor.

Sanayi Bölgesi’nde bu alanda yatırım yapma serüvenini ADRES okuyucuları için paylaşan Aksoy, “1996 yılından beridir ciddi bir alternatif yaratacak, normal bir öğle yemeği yiyerek vakit geçirilebilecek, kafa dağıtılabilecek bir ortama ihtiyaç vardı. Ben de risk alarak böyle bir yerde bu işe girdim. Uzun yılar burayı gözlemledim, sonrasında bu riski aldım. İyi bir şey yapıyorsanız insanlar her yere gelebiliyor, mesafelerin pek bir önemi yok…” diyor....

“BU KADAR ZAMANKİ BİRİKİM VE ÇEVREMİZ BİZE DESTEK VERİYOR”

Çalışanların sosyalleşebileceği rahat bir mekân olan ve sanayide yer alan Bigos ile ilgili çevresinden ve ziyaretçilerinden olumlu tepkiler aldığını belirten Aksoy, zamanla çok daha iyi bir müşteri portföyü oluşturacağını ifade ediyor.

Aksoy, “Sanayi sektöründe hizmet vermek için burada başladık ama sanayi çalışanı dışında da pek çok müşteri kitlemiz buraya geliyor.

Bu kadar zamanki birikim ve çevremiz bize destek veriyor. Açılalı çok uzun bir zaman olmadı, kimse yoldan geçerken, ‘aa yeni bir yer açılmış, girip tadına bakayım’ diyerek gelmedi…

Zamanla iyi bir müşteri portföyü oturtacağımıza inanıyorum. Çok büyük beklentilerle Sanayi bölgesine gelmedim ama şu ana kadar olumlu tepkiler alıyorum, destek görüyorum ve iyi bir şey yaptığıma inanıyorum” diyor.

“LEFKOŞA’DA OLAN TÜM MEKÂNLAR, HAFTA İÇİ HAFTA SONU ÇOK YÜKSEK ORANDA DOLUDUR”

Ülkede ekonominin her geçen gün kötüye gitmesine karşın, restoran sektöründe işlerin hiçbir zaman gerilemediğini belirten Aksoy, “Bence yeme içme sektöründe hiçbir sıkıntı yok. Her şeyden kesebiliriz ama yeme içmemizden kesmiyoruz. Ben de dâhil olmak üzere bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Lefkoşa’da olan tüm mekânlar, hafta içi hafta sonu çok yüksek oranda doludur. En kötü ihtimal ay ortasından sonra kredi kartları devreye giriyor ama yine de yeme içmemizden vazgeçmiyoruz…” diyor.

“CİDDİ BİR PARANIN DÖNDÜĞÜ MEKÂN, DÖKÜM SAÇIM VE İLGİSİZ BİR ŞEKİLDE KALDI”

Sanayi Bölgesindeki belli başlı sıkıntılardan dert yanan Aksoy, ekonominin büyük ölçüde döndüğü bu alanda yaşanan ilgisizlikten yakındı. “Sadece sıkıntımız sanayinin kirli düzeni ve altyapısıyla ilgilidir. Şu anda bir sorun yaşamadık ama ilerleyen dönemlerde yağışların ardından sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor.

Belediye ve Sanayi Dairesi, her kim sorumlu ise artık buraya el atmalı… İki merciye de soruyorsunuz, ikisi de sorumlu ben değilim diyor, artık birisi sorumluluk alıp gerekli değeri göstermeliler.

Ekonominin çok ciddi şekilde var olduğu, ciddi bir paranın döndüğü mekân, döküm saçım ve ilgisiz bir şekilde kaldı, bunun böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum” diyen Aksoy, ilgilileri göreve davet etti.