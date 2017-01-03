Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, 10 Ocak akşamı konser veriyor

Türk sanat müziği alanında çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, “Bir Peri Masalı” adını taşıyan Türk müziği konserini 10 Ocak Salı akşamı gerçekleştiriyor.

Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak olan konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak Türk sanat müziğinde öne çıkan bestekarların eserlerini gerek koro gerekse solo şeklinde izleyicilerine sunacak.

Türk sanat müziğini Kıbrıs’ta sevdirip yaymak ve Türk müziğini gelecek kuşaklara ayni görkemiyle devretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, sahneye çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladığı “Bir Peri Masalı” adlı konserde, çoğunlukla Nihavend ve Hicaz makamlarından derlenen seçkin bir repertuarının yanı sıra, çalınacak eserlere uyarlanan dans gösterileriyle de Türk sanat müziği severlerine renkli bir konser sunacak.