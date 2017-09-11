Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, sorunların çözümü yönünde adım atmadığı gerekçesiyle bugün, Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev yapıyor.

Bugün 09.30’da Motorlu Araçlar Birimi’nde personelle birlikte basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst sorunları çözmek yerine, Nazmiye Çelebi vasıtasıyla, özellikle geçici işçi ve personeli, greve katılmaları halinde işten çıkarmak ve uzak bölgelere sürmekle tehdit ettiğini” söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün geçen hafta Motorlu Araçlar Birimi’ni ziyaret ettiğini kaydeden Kaptan, “tehditleriniz KTAMS’a sökmez” şeklinde konuştu.

Hükümetin önce af yaptığını, sonra da zaten personel eksikliği yaşayan Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nden 2 kişiyi, “daha az çalışacakları” yererle görevlendirdiğini dile getiren Kaptan, bütün bunlar sonucu hem personelin hem de işlem yaptırmak isteyen vatandaşın mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Personel eksikliği ve altyapı başta olmak üzere sorunları çözülene kadar eylemlerinin süreceğini dile getiren Kaptan, hükümeti verdiği sözleri tutmaya çağırdı.