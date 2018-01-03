LEFKOŞA MANİFESTOSU: 7- SPOR, DİNLENME & EĞLENCE

İnsan hayatının zenginleşebilmesi için mutlaka içerisinde spor ve sanat aktiviteleri bulunmalıdır. Bu aktiviteler amatör olarak yapılsa bile insanın hayatına zenginlik katar ve yaşamını daha da anlamlı hale getirir.

İşte tam da bu noktada şehirler insan hayatına spor ve sanat aktivitelerini katma konusunda sorumludurlar. Şehir, spor çeşitliliği sağlamalı ve yeşil alanlarını bu anlamda düzenlemelidir.

Lefkoşa, ülkemizin başkenti olarak bu sorumluluktan muaf değildir. Engelli bireylerin ve yaşlılarının rahatça spor yapabileceği, çocukların kullanabileceği ve üniversite öğrencilerinin şehrimizde yaşadıkları için kendilerini şanslı hissedeceği yeşil soluk alanları Lefkoşa’da mutlaka hayata geçirilmelidir.

DEREBOYU DERESİ PARKUR PROJESİ

"İçinden akarsu geçen kentler bahtsız değil, şanslıdır."

Lefkoşa’da babaların çocuklarına bisiklet sürmeyi öğretebileceği, yaşlıların akşamüstü yürüyüş yapabileceği ve sporcuların parkur koşusuna çıkabileceği yeşil bir alana ihtiyaç vardır. Bu yeşil alanı aynen Güney'de olduğu gibi tüm şehri bağlayabilecek Kanlıdere sağlayabilir. Yeşil bir koridor ile tüm şehri birbirine bağlamak ve bu yeşil parkuru oluşturmak için Lefkoşa acilen planlama yapmalı ve adım atmalıdır.

İlk etap projesi olacak ‘Dereboyu Deresi’, Lefkoşa’nın en fazla kullanılan bölgesi olan Mehmet Akif Caddesi boyunca ilerleyecek şekilde projelendirilmelidir. Üstelik bu çevreci proje ile Avrupa Birliği fonlarına da başvurulabilir ve Lefkoşa için hayati önemi olan projeyi sırtımıza ek yük bindirmeden hayata geçirebiliriz.

İlk etabın tamamlanmasının ardından projelendirme çalışmaları devam etmeli ve Lefkoşa’nın yeşil koridoruna kavuşması için adım adım Kanlıdere parkurlarla dönüştürülmelidir.

LEFKOŞA KENT PARKI & DEREBOYU GÖLETİ

Her yıl yaşadığımız su taşkınları önlenemez bir doğal felaket değil, atmaktan geri durduğumuz önlemlerin eksikliğinde doğan bir sonuçtur. Kanlıdere’nin taşması kaderimiz değildir.

Dereboyu'nun arkasında bulunan ağaçlık bölge, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nın çalışmaları sayesinde kent parkı yapılmak için ayrılmıştır. Bu alanı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de istişare ederek ‘Lefkoşa Kent Parkı' haline çevirmeliyiz. Halihazırda ağaçlık olan bu alanı Dereboyu Caddesi ile entegre ederek Lefkoşa’nın kent ormanı olarak hayata geçirebiliriz.

Yapacağımız kazılar ile Lefkoşa Kent Ormanını, içerisinde yapay bir gölet barındırmaya uygun hale getirebiliriz. Böylece yağışların artarak Kanlı Dere'yi doldurduğu zamanlarda suyun büyük bir kısmını bu ormanda oluşturduğumuz Dereboyu Göleti'ne yönlendirebiliriz.

Bu atacağımız adım Trodos’lardan gelen suyun sel felaketine dönüşmesini engelleyebilir, parkımıza yapacağımız göletimizi besleyebilir ve sıcak yaz aylarında kuruma tehlikesi taşıyan Dereboyu Dere Projemize rezerv su sağlayabilir.

Dahası bu proje sayesinde Lefkoşa’da, içerisinde göleti olan bir Lefkoşa Kent Parkına kavuşabiliriz. Lefkoşa insanı bu parkta kuğuları izleyerek piknik yapabilir, yoga derslerine katılabilir, çeşitli alternatif spor aktiviteleri ile yaşadığı şehrin tam anlamıyla tadını çıkartabilir.

LEFKOŞA PARKLARINA REFORM

Maalesef Lefkoşa’daki parklarımızın çoğunun yeşil alana yaklaşımları aynı yöndedir: Çocuk oyun alanları, büfeler ve toprak zeminler. Halbuki yeşil alanlar Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Lefkoşalıya spor ve dinlenme hizmeti sunabilmesi için en önemli kaynağı oluşturmaktadır.

Yeşil alanların sulanması için en etkili yöntem damla sulama sistemleridir. Bu sistemin kullanılmamasından dolayı pek çok parkımız kurak ve toprak alanlarla kaplı haldedir. Bu sistemin parklarımıza kurulması sayesinde yeşil alanlarımızın gerçek anlamda yeşillenmesi ve ağaçlandırılması sağlanabilir.

Yeşil alanların spor çeşitliliği sağlıklı fitness alanları, yoga bölümleri, masan tenisi masaları, golf sahaları ve bunun gibi alternatif sporlar ile geliştirilmelidir.

Bu gelişim için spor dernekleri ile birlikte girişimler yapılmalı ve atıl halde bırakılmış tüm yeşil alanların canlandırılması için inisiyatif alınmalıdır. Bu sayede Lefkoşa parklarındaki spor ve dinlence çeşitliliği artırılabilir ve Lefkoşa’nın yeşil alanları spor hizmetlerine hizmet verecek şekilde kurgulanabilir.

LEFKOŞA KÜLTÜREL BİSİKLET TURLARI

Lefkoşa Surlariçi Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz kültürünün izlerini taşıyan inanılmaz bir kültürel zenginliğe sahiptir. Bu zenginlik sayesinde her gün birçok turist şehrimizi gezmekte ve bu tarihi zenginliğin tadını çıkarmaktadır.

Lefkoşa Türk Belediyesi şehrin zenginliğini irdeleyen güzergahlarla birlikte bisiklet sürme alışkanlığını teşvik edecek, turistlere ve öğrencilere şehrimizi tanıtacak ve hafta sonu spor yapmak isteyen kişilere aktivite sunacak bisiklet turlarını düzenlemelidir.

Bisiklet yolları ile birlikte bu turlar Lefkoşa’yı gerçek anlamda bir bisiklet şehri yapmamıza doğru bir adım daha yaklaştıracaktır.

Bu ve bunlar gibi birçok adım Lefkoşa insanının hayatındaki spor paydasını artırarak yaşam kalitesine ciddi anlamda katkı sağlayabilir. Dahası bu spor çeşitliliği üniversite öğrencilerimizin, turistlerimizin, yaşlılarımızın, çocuklarımızın ve engellilerimizin hayatında büyük bir değişim sağlayacak niteliktedir.

Bunları başarmak içinse ihtiyacımız her zamanki gibi basittir: Biraz istek, biraz irade ve bolca da VİZYON.