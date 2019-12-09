Lefkoşa-Mağusa yolundaki kaza korkuttu

Lefkosa Mağusa anayolu üzerinde dün meydana gelen kaza korkuttu. Saat 14:00 sıralarında meydana gelen kazada yönetimindeki MEM 068 plakalı aracı ile dikkatsizce çembere çıkan Stephan John Hawkins Mağusa istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki Sercan Gökpınarın yönetimindek,i FS 172 plakalı aracı ile yüzyüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, her iki araçta hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.