Lefkoşa, Mağusa ve Lapta'da uyuşturucu: 3 tutuklu

Kermiya geçiş noktası, Mağusa ve Lapta’da dün uyuşturucu madde tasarrufuyla ilgili 3 kişi tutuklandı.



Polis basın Bülteni’ne göre, Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yapan A.R.’nin (E-36) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 200 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulundu.

Mağusa’da S.K.’nin (E-23) kullanımında bulunan araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; toplam 56,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ve bir adet öğütücü bulundu.

Lapta’da ise M.G.’nin (E-32) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis, zanlıları tutukladı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH, PATLAYICI MADDE TAŞIMA VE TASARRUF



Beyarmudu'nda dün polis tarafından bir evde arama yapıldığı sırada, bahse konu evde misafir olarak bulunmakta olan O.H. (E-40), ikametgahın penceresinden atlayarak dışarı çıktığı sırada, tasarrufunda bulunan ve içerisinde 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet canlı mermi bulunan el çantasını attığı sırada tespit edildi. Zanlı tutuklandı.

YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, YARALANDI



Girne’de yapımı devam eden bir inşaatta kalıp işi yapan Reşit Erişik (E-37), dün çalışmasını bitirip binanın ikinci katından aşağıya indiği esnada ayağının kayması sonucu 170 cm yükseklikten düşerek yaralandı.

Erişik Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardıma tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

ALAYKÖY’DE YANGIN



Bugün saat 11.30 sıralarında Alayköy’ün güney kısmında bulunan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangında yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan anız, balya, kuru otlar, akasya ve çam ağaçları ile dere yatakları yanarak zarar gördü.

Yangına İtfaiye ekipleri, Orman Dairesi ekipleri, bölge halkı ve askeri personel, traktörler, belediyelere ait tanker ve dozerlerle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

GENÇSOY’UN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Gönyeli’de ikametgahı içerisinde 10 Temmuz’da ani rahatsızlık geçiren ve tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayan Emir Ahmet Gençsoy’un (E-72) otopsisinde ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak belirlendi.