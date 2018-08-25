Lefkoşa-Mağusa Anayolu'nda kaza: 6 yaralı

Lefkoşa- Mağusa Anayolu'nda bugün meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 12:40 sıralarında, Lefkoşa - Mağusa Anayolu İnönü kavşağında GV 081 plakalı araç sürücüsü Besime Ayşe Ada (K-34), İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Nergisli istikametine geçiş yapmak için anayola giriş yaptı. Geçiş yapması neticesinde, o esnada anayol üzerinde Lefkoşa'dan Mağusa istikametine doğru seyretmekte olan Ali Tütüncü (E-41) yönetimindeki 09 F 1557 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan GV 081 plakalı araç sürücüsü Besime Ayşe Ada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Meliz Ada (K-3), 09 F 1557 plakalı araç sürücüsü Ali Tütüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ülkü Tütüncü (K-39), Avni Tütüncü (E-12) ve Duru Tütüncü (K-7) Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahade altına alındılar. Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.