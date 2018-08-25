Lefkoşa-Mağusa Anayolu'nda kaza

Polisten yapılan açıklama söyle:

"Bugün saat 12:40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında, Besime Ayşe Ada (K-34), yönetimindeki GV 081 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Nergisli istikametine geçiş yapmak için anayola giriş yapması neticesinde, o esnada anayol üzerinde Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Ali Tütüncü (E-41) yönetimindeki 09 F 1557 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan GV 081 plakalı araç sürücüsü Besime Ayşe Ada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Meliz Ada (K-3), 09 F 1557 plakalı araç sürücüsü Ali Tütüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ülkü Tütüncü (K-39), Avni Tütüncü (E-12) ve Duru Tütüncü (K-7) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."