Lefkoşa’yı saran kötü koku, sosyal medyayı salladı. Hemen hemen Lefkoşa’nın tüm bölgelerinden solunduğu ifade edilen kötü koku sosyal medyada gündem oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadaki hesabından ‘Lefkoşa ve bölgesini etkileyen kötü kokunun kaynağı LTB sınırlarında yaşanan herhangi bir problemden dolayı yaşanmamaktadır” açıklaması yaptı.

Lefkoşa’yı saran kötü kokunun kaynağı henüz bilinmiyor.