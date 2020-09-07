Lefkoşa "Kebapçı Zekai"yi kaybetti

Lefkoşa'nın tanınmış simalarından, "Kebapçı Zekai" yaşama veda etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Harmancı "Lefkoşa’nın bir başka önemli karakter ve simalarından Kebapçı Zekai abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

LTB’ye ait ve Sn. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığı döneminden itibaren aynı mekanda kiracımız olan Zekai abimiz, rahmetli Anibal ile de bir dönem birlikte çalışmıştır.

Yattığı yer nur mekanı cennet olsun, yaslı ailesine sabırlar dilerim." dedi.