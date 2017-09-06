“Lefkoşa İçin Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı” düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) başkent Lefkoşa’da konumlandırılması arzu edilen kalıcı ve üç boyutlu heykeller için işbirliği yaparak bu konuda izlenecek yol haritasını çizmek için 9 Eylül Cumartesi günü halka katılımın açık olduğu “Lefkoşa İçin Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı”düzenliyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 09:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek çalıştay, birlikte hareket etmek, farklı seslerin görüşlerini almak ve ortak aklı yaratmak hedefiyle uzman kişilerle birlikte katılmak ve katkı koymak isteyen herkese açık olacak. Çalıştayın açılış konuşmasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı yapacak.

Kayıt yaptırmak isteyenler yarın, mesai bitimine kadar 228 5221(dahili1380 ve dahili 1381) numaralı telefonlardan LTB’ye ulaşabilecek.

3 ana başlıkta sunumlar gerçekleştirilecek ve sonrasında 3 masada çalışma grupları oluşturulacak çalıştayda konu başlıkları ve yardımcı sorularla “Lefkoşa İçin Kamusal Alanda Sanat” derinlemesine masaya yatırılacak.

Çalıştay’ın konu başlıkları şöyle;

“Kamusal Alanda Sanat:Vizyon, sanatsal nitelik ve diyalog/iletişim, Kamusal alan tasarımları, estetik mekan yaratımı ve psikolojik etkileri, Uygulanabilirlik: alternatif malzeme/mekan, düşük maliyet – yüksek kalite ve pratiklik”