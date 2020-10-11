“Lefkoşa Havaalanı ‘ortak hastanemiz’ olsun”

Aygün Bahar ÖKMEN

Kıbrıslı Rum Avukat Achilleas Demetriades, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de katkıları ile ara bölgede kalan Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’nın hastaneye çevrilmesini önerdi. Demetriades bu fikrin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin açıklamaları ve covid-19 salgını hakkında ulusları işbirliğine davet etmesi ile aklına geldiğini dile getirdi. YENİDÜZEN’e özel açıklamalar yapan Demetriades Covid-19 salgını ile savaşta son derece önem arz edecek olan bu hastanenin, salgın sonrasında da iki toplumun işbirliği açısından da elzem olduğunu ifade etti.

“Adamızda iki taraflı iletişimi kurabilmek, sürdürebilmek çok önemli”

Achilleas Demetriades, “Adamızda iki taraflı iletişimi kurabilmek, sürdürebilmek çok önemli” dedi.

Önermiş olduğu iki toplumlu hastane fikrinin nasıl orataya çıktığını anlatan Demetriades, “Genel Sekreter Kıbrıslı Türkler Cumhurbaşkanlarını seçtikten sonra müzakerelere devam edilebileceği açıklamasını yaptı” şeklinde konuştu. Antonio Guterres’in iki ayrı noktaya daha parmak bastığını anımsayan Demetriades, “Bunlardan ilki güven yaratıcı önlemlerdi. İkincisi ise muhtemel çözüme etki edebilecek önyargılı adımların atılmaması gereği idi” dedi.

Demetriades sözlerine “Guterres’in üstüne bastığı bu noktalar beni iki toplum arasında güvenin artması gerektiğini düşünmeye sevk etti. Bir yandan da eğer Genel Sekreter’in tüm dünya için yapmış olduğu açıklamalarına bakarsanız, covid-19 konusunda uluslara işbirliği çağrısında bulunmuştu” şeklinde devam etti. “Ben de neden Kıbrıs’ta bunun için bir şey yapılmasın diye düşündüm” dedi. Demetriades yapmış olduğu öneriye yönelik açıklamalarında“Hem Kıbrıs sorunu açısından güven arttırıcı önlemler içerisinde yer alabilir hem de covid-19 salgınına karşı verilen savaşta kullanılabilir. Virüs Yeşil Hat tanımıyor. Böyle bir hastanenin açılması, bu salgınla verilen savaşta tüm Kıbrıslılar ve Avrupalı Kıbrıslıların ortak faydasınadır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Tıpkı hastalar gibi, çalışanlar da iki toplumdan olmalıdır”

Önerilerini “Eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’na yapılabilir. Daha sonrasında da iki taraftan yalnızca ambulasların geçebileceği bir ulaşım ayarlanabilir. Böylece gerçekten hasta ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar ambulanslar aracılığı ile bu hastaneye gelebilir” şeklinde açıkladı.

Maliyeti aşağı yukarı hesapladığını dile getiren Demetriades, “Böyle tam teşekküllü ve 30 yataklı bir hastanenin maliyetinin aşağı yukarı 5 milyon tutacağını hesapladım” derken bu hastanenin yapılması ile elde edeceklerimizi, “Bundan kazancımız şu olacaktır; covid-19 iki toplumlu bir hastane yapılması için yalnızca bir vesiledir, bu hastane bu salgından sonra da var olmaya devam edecektir. Böylece salgından sonra farklı medikal sebeplerle kullanımı devam ettirilebilir” sözleri ile ifade etti.

“Peki bu hastanede çalışanları nasıl seçeceğiz?” sorusunu gündeme getiren Demetriades, “Tıpkı hastalar gibi, çalışanlar da iki toplumdan olmalıdır” şeklinde konuştu. “Tüm fikir profesyonelleri, doktorları, hemşireleri bir araya getirmek ve ortak bir gelecek inşa etmektir” dedi.

“Savaş nedeniyle birçok insanın öldüğü bir havaalanında, yaşam için yeni bir kapı aralanmış olacaktır”

“Daha filozofik bir açıdan bakacak olursak, savaş nedeniyle birçok insanın öldüğü bir havaalanında, yaşam için yeni bir kapı aralanmış olacaktır” ifadelerini kullanan Demetriades bu binanın daha önce olduğu gibi yine, ölümü değil, hayatı hatırlatacağını dile getirdi. “Hastane de böyle bir bina için güzel bir kullanım şeklidir” şeklinde konuştu. Demetriades ortaya attığı öneriyle ilgili olarak “Büyük bir fikir değil, basit bir fikir benimki. Yalnızca barış sürecinin devam etmesi için bir öneri” dedi.

Herkesin güven arttırıcı önlemlerden bahsettiğini ancak bunun bir çeşit empoze olduğunu dile getiren Demetriades, “Güven getirici önlemler denilen şey tam olarak söylediği şey olmalı. İki toplum arasında iletişimi arttırarak, insanların birbirini anlaması sağlanarak, işleri paylayarak sağlıklı ve refahın olduğu bir gelecek inşa etmek amacıyla güveni arttırmalı” ifadelerini kullandı.

Hastanenin yapımı konusunda “İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi bu fikri hayata geçirebilir. Bu bizim işimiz değil. İkisi de tıp doktoru olan bu insanlar oturup konuşmalı ve bu fikri yaymalı. Tıpkı İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin pek çok binayı onardığı gibi İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi de bu projenin kontrolünü eline almalı” yorumlarında bulundu.

“Birbirimizle işbirliği içinde olmayı düşünmeye başlamamız gerekiyor. Covid-19 ile ancak birlik olarak savaşabiliriz”

İlk hedefin ne kadar hızlı olacağımız ve insanlara ne kadar hızlı yardım edebileceğimiz olduğunu ifade eden Demetriades, “Ancak ikinci ve benim çok daha önemli bulduğum hedef, umut ve düşünce şeklimiz” dedi. Ortak düşmanımız covid-19 salgınını işaret ederek, “Birbirimizle işbirliği içinde olmayı düşünmeye başlamamız gerekiyor. Covid-19 ile ancak birlik olarak savaşabiliriz” şeklinde konuştu. “Bu tarz bir gereklilik iki toplumu bir araya getirecektir. Virüs sizin Rum ya da Türk olmanızı umursamıyor. Her halükarda size saldıracak” ifadelerini kullandı.

Önerisi hakkında yetkililerle resmi yollardan iletişime geçmediğini belirten Demetriades, “Sadece resmi olmayan bir şekilde nabız ölçtüm” dedi. “Bazı kişilere sordum, biraz araştırma yaptım ve bu fikri Twitter ve Facebook gibi sosyal mecralar üzerinden internete koydum. Aynı zamanda yazılı basınla da paylaşımda bulundum ve umuyorum ki birileri bu fikre sahip çıkar” şeklinde konuştu. “Çünkü benim bunu gerçekleştirecek bir yetkim yok. Bizler sıradan insanlarız. Sadece Kıbrıs toplumunun birer üyesiyiz. Ve endişeli olduğum için belki bir şeyler yapabiliriz düşüncesi ile harekete geçtim” yorumunda bulundu.

Demetriades “Liderlerimiz belki bunu alır, benimser ve finanse ederek inşasını gerçekleştirirler. Belki de hiçbir şey yapmazlar. Ancak denemezseniz, bilemezsiniz. Bu nedenle denedim” dedi.