Lefkoşa-Haspolat yolunda zincirleme kaza

Lefkoşa-Haspolat yolunda, trafik kameralarının olduğu yol üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi... RG 281 plakalı araç sürücüsü Ayşegül EKİN (K-28) Mağusa istimatine doğru seyrettiği sırada önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlayan Musa AKSOY(E-27) yönetimindeki TPP 039 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TPP 039 plakalı araç, önündeki Birgül ASİLSOY (K - 47) yönetimindeki EJ 111 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu RG 281 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülfidan EKİN ve Marfreed KAUN Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün saat 17.15 sıralarında Lefkoşa Haspolat anayolu 0-1 km arasında Ayşegül EKİN (K-28) yönetimindeki RG 281 plakalı araç sürücüsünün Mağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlayan Musa AKSOY(E-27) yönetimindeki TPP 039 plakalı araca arkadan çarpıştı. Çarpma sonucu savrulan TPP 039 plakalı araç o sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Birgül ASİLSOY (K - 47) yönetimindeki EJ 111 plakalı aracın arka kısmına çarparak durmuştur. Kaza sonucu RG 281 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülfidan EKİN ve Marfreed KAUN'un tedavisi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."