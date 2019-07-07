Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda kaza, 2 yaralı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada yarlılar var...

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

7.7.2019 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu 16 - 17 km'leri arasında (Gürpınar yakınları), Faik Arçay (E-61) yönetimindeki GB 526 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Fidan (E-36) yönetimindeki TBC 169 plakalı kamyonun arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan GB 526 plakalı araç sürücüsü Faik Arçay ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevtap Arçay (K-47) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.