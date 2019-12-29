Lefkoşa-Girne yolunda kaza üstüne kaza

Lefkoşa Girne Anayolu üzerinde Olbia Sitesi önünde akşam saatlerinde aynı anda üç trafik kazası meydana geldi.

Yol üzerinde durmak için yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yapan HP 634 sürücüsü Mustafa Çetrez, direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere çarparak durabildi.

Yine aynı anda ZNU 557 plakalı araç, kaza olduğu için durmak zorunda kalan HK 431 araca çarptı.

ZNU 557 plakalı aracın kendisine çarpmasının etkisiyle ileriye doğru savrulan HK 431 plakalı araç ise kazadan dolayı yardım için duran başka bir araçtan inip orada bulunan Ahmet Berk Atakan (E-15)'a çarptı, Atakan'ı bariyerlere sıkıştırdı.

Arka arkaya meydana gelen kazalarda hafif yaralananlar Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

29.12.2019 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Olbia Sitesi önlerinde, Mustafa Çetrez (E-42), yönetimindeki HP 634 plakalı araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden aracın durmak için yavaşladığı sırada önündeki araca çarpmamak için sağ şeride geçmek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce orta refüje ardından kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durmuştur.

Akabinde yine Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki ZNU 557 plakalı araç ile seyreden Murat Çayır (E-35), kaza olduğu için durmak zorunda kalan Mustafa Dolgun (E-32) yönetimindeki HK 431 plakalı araca çarptıktan sonra yoluna devam edip önceden kaza yapan HP 634 plakalı araca çarpmıştır.

Kiralık aracın (ZNU 557) kendisine çarpmasının etkisiyle ileriye doğru savrulan HK 431 plakalı araç ise kazadan dolayı yardım için duran başka bir araçtan inip orada bulunan Ahmet Berk Atakan (E-15)'a çarpıp adı edileni bariyerlere sıkıştırmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ahmet Berk Atakan ve HP 634 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çetrez ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lütfiye Çetrez (K-15) kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.