Lefkoşa-Girne yolunda çalışma yapılacak
Lefkoşa - Girne anayolu, köprü yapım ve yama çalışmaları yapılacağından Pazartesi gününden itibaren kısım kısım trafiğe kapatılacağı ve trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilecek.
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Lefkoşa - Girne anayolu, köprü yapım ve yama çalışmaları yapılacağından Pazartesi gününden itibaren kısım kısım trafiğe kapatılacağı ve trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilecek.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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Etiketler : Karayolları Dairesi, yok, çalışma
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