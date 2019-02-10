Lefkoşa-Girne yolu: Yaralılar var
Girne - Lefkoşa yolunda az önce gerçekleşen trafik kazasında iki araba çarpıştı, yaralılar var.
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Girne - Lefkoşa yolunda az önce gerçekleşen trafik kazasında iki araba çarpıştı, yaralılar var.
Polisten henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak, yaralılar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
YENİDÜZEN Haber Merkezi gelişmeleri takip ediyor.
Fotoğraflar: Ali Yüksek Jawa
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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