Lefkoşa-Girne yolu kaza: 3 yaralı

Lefkoşa Girne anayolunda, öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında Görkem Sedatgil, Ayten Çufoğlu ile Tolga Ünal yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 13.15’te meydana geldi.

Lefkoşa Girne Anayolu 2-3 km.leri arasında Girne istikametine doğru sağ şeritte dikkatsiz şekilde seyreden 29 yaşındaki Görkem Sedatgil, yönetimindeki MH 803 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek o esnada yolun sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 25 yaşındaki Ayten Çufoğlu yönetimindeki MS 633 plakalı salon aracın sağ arka tekerlek kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yolun solundan çıkarak durabildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri ve MS 633 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Tolga Ünal Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında alındı.

Fotoğraflar: Ali Yüksek Jawa