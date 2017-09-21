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Lefkoşa-Girne anayolunda kaza: 3 yaralı

Lefkoşa-Girne anayolunda kaza: 3 yaralı

Lefkoşa-Girne anayolunda az önce meydana gelen trafik kazası korkuttu.

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Lefkoşa-Girne anayolunda az önce meydana gelen trafik kazası korkuttu.

2 aracın karıştığı trafik kazası sonucunda 3 kişi hafif yaralandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yaralıların isimlerini henüz açıklamadı.

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