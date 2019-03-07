Lefkoşa Genel Hastanesi çalışanlarına ziyaret

YENİDÜZEN ÖZEL

Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde 7 Mart 2019 Perşembe günü (dün) Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi DEV-İŞ, KTAMS ve PEO kadın bürolarından temsilciler, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde çalışan kadın işçileri ziyaret ederek onlara kırmızı karanfiller verdi, Kıbrıs’ın ortak sorunları ve özellikle sağlık alanında yaşanmakta olan emekçi kadınların sorunları konusunda sohbet ettiler.

DEV-İŞ Kadın Bürosu’ndan Sevgül Uludağ, Ferah Saffet Kaya ve Gönül Bahçeci ile KTAMS Kadın Bürosu’ndan Ülfet Kral ve Oya Adsız Maraşuna’ya bu ziyaretlerinde PEO Kadın Bürosu lideri Marina Stavrinu eşlik etti. Ziyarette PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis de hazır bulunarak bir konuşma yaptı. PEO’da örgütlü olan Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki hastabakıcılar, temizlikçiler ve aşçılarla Kıbrıslı Türk kadın sendika temsilcileri sohbet ettiler ve onlara hitaben konuşma yaptılar.

Bu ziyaret ardından kadın sendika temsilcileri PEO genel merkezine giderek buradaki PEO çalışanlarıyla bir araya geldiler ve ortak sorunlarla ilgili sohbet toplantısına katıldılar. Bu toplantıya BES kadın bürosu temsilcileri de katıldı.