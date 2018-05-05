“Lefkoşa FIR Hattı” etrafında “casus uçuşlar”

İsveç Hava Kuvvetleri’ne ait “casus uçağının”, Larnaka Havalimanı’nı kullanarak, güneydoğu sahillerinde ve özellikle “FIR Lefkoşa” bölgesinde “casus uçuşlar” yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İsveç uçağının 1 Mayıs itibarıyla, bölgede uçuş yapan ABD, Rusya, İsrail, Türkiye ve diğer ülkelerin uçaklarına eklendiğini savunurken, bölgede uçan insansız hava araçlarının da bulunduğunu yazdı.

Gazete, Larnaka Havalimanı’nın “casus uçuşlar” için ilk defa üs olarak kullanıldığını kaydederken, İsveç uçağının salı günü “FIR Lefkoşa” bölgesinin Lübnan ve Suriye ile olan sınırlarında uçtuğunu ve uçağın, modifiye edilmiş “Gulfstream IVSP” uçağı olup “S102B” armasını taşıdığını belirtti.

Haberde, uçağın gelişmiş casusluk ve elektronik savaş sistemleri bulunduğu; ayrıca sivil radar sistemlerinden de tespit edilebildiği ifade edildi.

Gazete, bölgedeki diğer casus uçaklar arasında ABD’ye ait “US Navy P-8”, “US Air Force RQ-4” ve “RC-135” ile “Northrop Grumman RQ-4B” tipi insansız hava aracının bulunduğunu; ayrıca İsrail’e ait “Gulfstream G550 CAEW” casus uçağının da bölgede her gün uzun süreli uçuşlar gerçekleştirdiğini yazdı.