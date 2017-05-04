“Lefkoşa fidanlığının olduğu yere bazı kayıpların gömülmüş olduğu söylentisini duydum…”

OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR…

Bir okurumuz şu bilgileri paylaşmak istediğini söyledi:

“Ben bir sohbete tanık oldum ancak bunun doğru mu, yanlış mı olduğunu sizin araştırmanız gerekir. Gene da önemli bir bilgi olma olasılığını da göz ardı etmek istemediğim için size söylemek istedim.

Uzun zaman önce duyduğum bir şeydi bu: Bir sohbet sırasında bir kişi “Şu anda Lefkoşa fidanlığının olduğu yere bazı kayıplar gömüldüydü…” demişti. Bu şahıs böylesi bir gömüye tanık olmamıştı, o da duyduklarını anlatmaktaydı bize… Hatta “Buraya fidanlık yapmışlar, gizlesinler diye anlatılır” demişti. Tabii bu bilgi doğru mudur, yanlış mıdır bilemem. Lütfen bu konuyu etraflıca araştırın… Kayıplar Komitesi’ne de bu konuda bilgi verirseniz sevinirim…”

Bu okurumuzun paylaşmış olduğu bu duyumu Kayıplar Komitesi Kazılar Koordinatörlüğü’ne ilettik.

Bu konuyu açıklığa kavuşturmak amacıyla eğer bu alanda olası bir gömü yeri olduğu hakkında bilginiz varsa, isimli veya isimsiz olarak beni 0542 853 8436 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Yardımcısı Mine Balman’a ulaşmak istiyorsanız 22 83607 numaralı telefondan isimli veya isimsiz olarak kendisine ulaşabilirsiniz.

Bu bilginin doğru mu, yanlış mı olduğunu birlikte ortaya çıkaralım…

Kayıplar Komitesi’nin 45 Kıbrıslıtürk çalışanı artık sendikalı oldu…

KŞK-SEN, çalışanların hakları için mücadele edecek…

Kayıplar Komitesi’nin 45 Kıbrıslıtürk çalışanı, artık sendikalı oldu… Kayıp Şahıslar Komitesi Sendikası’nı kurup ilk genel kurulunu da gerçekleştiren çalışanlar, bundan böyle sendikaları KŞK-SEN’de hakları için mücadele edecekler.

Geçtiğimiz Cuma günü (26 Nisan 2017) ilk genel kurullarını gerçekleştiren çalışanlar, KTMMOB’de seçim ve tüzük değişikliği gündemiyle genel kurulunu tamamladı. Sendikalar Mukayyidi Kemal Can’ın da hazır bulunduğu Genel Kurul’da sendika üyesi Mine Balman, “bir yola çıkıldığını, birlik olmanın önemli olduğunu, 11 yıldır Kıbrıs’ta kayıpların bulunması için çeşitli alanlarda emek harcayan çalışanların mevcut sorunlarını anlatabileceği, çözüm bulabileceği ve bu kadar yıldır biriken deneyimi aktarabileceği bir aracın artık önem kazandığını, bu aracın da sendika olduğunu” vurguladı.

Balman’ın konuşması ardından Divan Kurulu Başkanlığı’na Ünsal Özbilenler, Divan Kurulu Üyeliğine de Demet Karşılı ve Murat Soysal getirildi. Kayıplar için bir dakikalık saygı duruşunun ardından tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Sendika’nın amblemi Arkeolog Ahmet Anılır tarafından hazırlanan amblem ile değiştirildi.

Gerçekleştirilen seçim sonrasında Yönetim Kuruluna Okan Oktay, Mine Balman, Mete Tosun, Evren Korkmaz ve Yalkın Süreç seçilirken, Denetleme Kurulu’na ise Deniz Kahraman, Gülbanu Zorba ve Deren Çeker seçildi. Seçimsiz belirlenen Disiplin Kurulu’nda Cemal Ertorun, Halil Sayın ve Uyum Vehit görev yapacak.

KIBRISLIRUM ÇALIŞANLAR KADROLU, KIBRISLITÜRK ÇALIŞANLAR DEĞİL…

Kayıplar Komitesi’nde çeşitli görevlerde çalışmakta olan Kıbrıslırum çalışanlar, kadrolu durumda. Yıllar önce sendikalaşarak greve giden Kıbrıslırum çalışanlar, çeşitli devlet dairelerine kadrolanmış durumda. Görevlendirme ile Kayıplar Komitesi’ndeki işlerini yapıyorlar. Kayıplar Komitesi’ndeki işleri ileriki yıllarda tamamlandığı zaman, kadrolanmış oldukları devlet dairelerine geri dönecekler.

Ancak Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk çalışanları kadrolu olmak bir yana, kendilerinden 2006 yılından beridir “hizmet alımı” yapılıyor…

Aynı işlerde çalışan, aynı emeği veren ancak farklı çalışma koşullarına sahip olan Kıbrıslıtürk çalışanlar, buna rağmen canla başla görevlerini yürütmeyi bunca yıldır sürdürüyorlar. Kısacası Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk çalışanları tam 11 yıldır, “hizmet alımı” “statüsü” ile, gelecekte ne olacakları belli olmaksızın, tümüyle belirsizlik içinde “kayıplar”ın bulunması için canla başla ve başarıyla görevlerini sürdürüyorlar…

Kayıplar Komitesi’nin 10 çalışanı laboratuvarda antropolog, genetik uzmanı, raportör ve fotoğrafçı olarak çalışırken, 18 arkeolog kazılarda görev yapıyor… 45 çalışan arasında 4 buldozer operatörü, 2 işçi, bir odacı, 5 araştırma görevlisi, 1 genetik uzmanı, 1 sekreter, 1 kazılar koordinatörü ve bir de Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Asistanı bulunuyor. Çalışanlar arasında bir de psikolog görev yapıyor…

Herhangi bir gelecek güvencesi olmaksızın, en ağır şartlarda, açık arazide, sıcakta ve soğukta, rüzgarda ve kızgın güneş altında yakınmadan “kayıplar”ın bulunması için kazı ekiplerinde çalışan, laboratuvarda bulunan kalıntıların analizlerini yapan ve yaptıkları işlerde her gün travmalarla karşı karşıya kalan bu 45 çalışana mücadelelerinde başarılar diliyoruz…

Kayıplar Komitesi’nden arkeolog ve araştırma görevlisi münhali…

Kayıplar Komitesi, kazılarda arkeolog ve araştırmalarda araştırma görevlisi olarak görev yapacak birer kişi için münhal ilan etti.

Müracaat etmek isteyen kişilerin 12 Mayıs 2017, mesai bitimine kadar mine_cmp@yahoo.com mail adresine veya Kayıplar Komitesi, 204 Tazminat Sokak, Lefkoşa adresine kimlik kartı fotokopisi, diploma, bir A4 sayfasını geçmeyen özgeçmişleriyle başvuru yapmaları gerekiyor.

Kazılarda görev almak üzere başvuru yapacak olan arkeologların diğer şeyler yanında arkeoloji bölümü mezunu olmaları, İngilizce bilmeleri, Kıbrıs’ın güneyine seyahat edebilmek için gerekli belgelere sahip olmaları, çift kabin araç sürebilmeleri, KKTC vatandaşı olmaları isteniyor.

Araştırma görevlisi olarak müracaat yapacak olanların ise diğer şeyler yanında farklı köylerde ve bölgelerde çalışma deneyimine sahip olmaları, araştırma konusunda tecrübe sahibi olmaları, Kıbrıs’taki köyleri tanımaları ve eski-yeni isimlerini bilmeleri, Kıbrıs’ın tarihine, 1963-1974 olaylarına hakim olmaları, çift kabin araç sürebilmeleri, KKTC vatandaşı olmaları isteniyor. Rumca veya İngilizce konuşmaları ise avantaj sayılacak.

Adaylar, ön eleme sonrası mülakata çağrılacak ve mülakat iki toplumlu Kayıplar Komitesi özel seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek.