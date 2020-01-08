LEFKOŞA: EV VE İŞLERİNİ SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR

Şiddetli yağış Lefkoşa'da hayatı felç etti. Sanayi Bölgesi’nde birçok iş yerini su bastı, kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Şehrin en işlek güzergahlarından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı sular altında kaldı, yol kapatıldı. Suya batan anayolda bazı araçlar mahsur kaldı, iş araçları araçlarda kalanları kurtardı. Lefkoşa’da Göçmenköy’de de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Levent Kolej, velilere gönderdiği mesajla öğrencilerin öğle saatlerinde okuldan alınmasını istedi.

Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi başta olmaz üzere birçok bölge halen sular altında... Çok sayıda araç, yükselen suya gömüldü. Ekiplerin kurtarma ve müdahale çalışmaları sürerken, yağmur da hız kesmiyor...

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

14.44 Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol ışıkları arasında kalan yol su altında kaldığından çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır.

Ayrıca Metropol Süpermarketin bulunduğu Şht Kemal Ünal Caddesi de su altında kaldığından trafiğe kapatılmıştır. Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol, tek şerit olarak trafiğe açılmıştır.

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde ekzavator ile yapılan çalışma tamamlandığından yol yeniden trafiğe açılmıştır

13.52 Taşpınar - Bostancı yolu trafik akışına kapalı.

Lefkoşa'da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi hastane gidiş yönü trafiğe kapalı.

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı.

Girne - Değirmenlik Dağyolu'nda ekzavator çalışacağı için salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanıyor. Ağır vasıtalar çalışma bitene kadar yolda bekletilecektir.

Geçitkale - Tatlısu Anayolu'nun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir.

Diger yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.

Lefkoşa Taşkınköy'de araçlar mahsur kaldı

12.50 Lefkoşa Girne anayolu yeniden trafiğe açıldı

12.29 Lefkoşa'da, Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından dolayı Ortaköy'den hastane gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır.

12.10 Yağışlı hava Lefkoşa'da etkili oluyor. Sanayi Bölgesi ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yollar suya gömüldü. Kimi araçlar suda mahsur kaldı.

Lefkoşa'da suları altında kalan Dr Fazıl Küçük Bulvarı'nda belediye su akışını sağlamaya çalışıyor

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş (Alpet) ışıkları arası yol su altında kaldığından Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır.



Fotoğraflar sosyal medya

12.09 Polis Girne Lefkoşa güzergahını trafiğe kapatıyor. Taşan su nedeniyle trafik bu yönde de durdu

12.02 Tatlısu - Geçitkale Anayolunun, Mersinlik piknik alanı bölgesinde dolu yağışı nedeniyle yolda kayganlık ve buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

11.52 Lefkoşa Girne Anayolu'nun Boğaz mevkiinde yoğun yağış var. Polis Girne yönündeki yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Kapatılan yolda sel sularının yola taşıdığı molozlar temizlenecek.Lefkoşa yönündeki yolun da trafiğe kapatılması bekleniyor.

11.45 İskele’de etkili olan sağanak yağıştan dolayı toprak kaymasının yaşandığı Ardahan - Kantara yolunda trafik akışı normale döndü.

İskele Belediye Personeli, bölgede Pazartesi başladığı çalışmayı tamamladı. Yaklaşık 17 saat süren temizlik çalışmasının ardından Ardahan-Kantara-Mersinlik bağlantı yolu araç trafiğine açıldı.

Belediye söz konusu yolu kullanacak araç sürücülerinin özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmalarını istedi.

11.22 Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

11.05 Girne - Değirmenlik Anayolunun zirve kısmında buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, mecbur kalınmadıkça da bu yolun kullanılmaması önemle rica olunur.

10.57 Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

10.00 Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana gelmiştir.

Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü: Fırat Bektaş

07.30 Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri mevcut.

Lefkoşa Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.