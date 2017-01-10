Kıbrıs’ın, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın önde gelen iş örgütlerinden oluşan Lefkoşa Ekonomi Forumu, liderlerin çözüm çabasına destek belirtti.

“İşlevsel ve işleyebilir bir anlaşma Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de istikrar nüvesi haline getirir” görüşünü paylaşan Lefkoşa Ekonomi Forumu, liderlere ve taraflara “Cenevre’deki toplantıları çözüm planıyla taçlandırın” çağrısı yaptı.

Vatandaşlardan, politik unsurlardan, sivil toplum örgütlerinden ve medyadan da sürece katkı yapması, liderlere destek vermesi istendi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (UHCCI) oluşturduğu Lefkoşa Ekonomi Forumu, Cenevre zirvesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümünün sağlayacağı ekonomik faydalar hakkında sayısız çalışma olduğunun altını çizer, ilgili ülkelerin ekonomik aktörlerinin işbirliği yapmaları suretiyle çözümün bölgedeki ekonomik potansiyelini artıracağını vurgularız” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs sorunun yıllardır uluslararası camianın gündemini meşgul ettiğini, adanın ekonomik potansiyelini gerçek anlamda kullanmasını engellediğini kaydeden Lefkoşa Ekonomi Formu, oluşturulduğu 2014 yılından bu yana çözüm sürecini desteklediğini de hatırlattı.