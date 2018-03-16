Lefkoşa ekiplerine yenilmedi

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi konuk edecek. 22 haftası geride kalan ligde Doğan Türk Birliği’nin ilginç bir istatistiği göze çarpıyor. Girne ekibi Lefkoşa ekiplerine karşı bu sezon oynadığı 6 karşılaşmanın 5’ini kazanırken, birinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beş maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik

Ligin ikinci haftasında konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 4-2, üçüncü haftasında da Gençlik Gücü’nü 2-0 mağlup eden Doğan Türk Birliği, 8’inci haftada konuk olduğu Yenicami’yi 2-1 yenme başarısı gösterdi. Doğan 15’inci haftada konuk ettiği GAÜ Çetinkaya ile 1-1 berabere kalarak devreyi tamamladı. Doğan ikinci yarının 17’nci ve 18’inci haftalarında ise önce Küçük Kaymaklı’yı, ardından Gençlik Gücü’nü deplasmanda 3-1’lik skorlarla mağlup ederek sezonun bu haftasına kadar ligde karşılaştığı Lefkoşa takımlarına karşı mağlup olmadı.

Yenicami’yi evinde tek yenen takım

Ligin ilk yarısında Lefkoşa’da oynanan maçta Yenicami’yi 2-1 mağlup etme başarısı gösteren Doğan Türk Birliği, bu sezon şu ana kadar rakibine tek iç saha yenilgisini de yaşatan ekip oldu. Yarın oynanacak karşılaşmada Doğan Türk Birliği her türlü galibiyet ve beraberlik halinde rakibi karşısında ikili averajda da üstün konuma geçecek.