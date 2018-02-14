Lefkoşa Devlet Hastanesi telefonlarının tamiratı sürüyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin arızalı hatlarından birinin daha sorunu giderilerek devreye alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir süredir arızalı olan hastane telefonlarının tamirat işlemleri sürdürülüyor. Buna göre arızası giderilen “‎2234426” nolu telefondan sonra, “‎2232441” nolu telefon da hizmete alındı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.