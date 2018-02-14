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Lefkoşa Devlet Hastanesi telefonlarının tamiratı sürüyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi telefonlarının tamiratı sürüyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin arızalı hatlarından birinin daha sorunu giderilerek devreye alındı.

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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin arızalı hatlarından birinin daha sorunu giderilerek devreye alındı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir  süredir  arızalı olan hastane telefonlarının tamirat işlemleri  sürdürülüyor. Buna göre arızası giderilen “‎2234426” nolu  telefondan sonra, “‎2232441” nolu telefon da  hizmete alındı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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