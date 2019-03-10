Lefkoşa Devlet Hastanesi online oldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, hastanenin internet sitesinin hizmette olduğunu, vatandaşların hekimlerle, hizmetlerle ilgili kurumsal bilgilere bu site üzerinden ulaşabileceğini açıkladı.

Özyılkan, hastanenin internet sitesine http://bndh.gov.ct.tr/tr adresinden ulaşılabileceğini söyleyerek, 12 Şubat’tan bu yana siteyi yaklaşık 5 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

“Hangi doktor hangi birimde görev yapıyor, hangi gün poliklinikte bakıyor, hangi bölümde hangi ameliyatlar yapılıyor, nöbetçi eczaneler hangileri… vatandaşlar bu gibi bilgilere siteden ulaşabilecek” diyen Özyılkan, kimlik kartı numarasını, adını soyadını yazan hastaların bilgisayar ya da telefonları üzerinden muayene olmak istedikleri hekime online randevu alabileceğini belirtti.

Başhekim, siteden online randevu alınabilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü de söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 2 yıl başhekim başyardımcılığı yapan ve Dr. Bülent Dizdarlı’nın emekliye ayrılmasıyla başhekimliğe atanan Özyılkan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuştu.

Projelerden ve hedeflerden söz eden Özyılkan, “Perde gerisinde güzel şeyler oluyor. Hastanede çok işler yapılıyor. Bunu halkla daha fazla buluşturmak istiyoruz. Eleştiriliyoruz da. Tabii ki eleştirileceğiz… Eleştiriler bizi daha ileriye götürür. Karşılıklı anlayışla daha iyi bir yere geleceğimize inanıyorum” dedi.



“HASTANEDE GÖREV YAPAN KİŞİ SAYISI BİNİ AŞKIN…”

Özyılkan, sağlıkta başarının ekip halinde harekete edilmesiyle sağlandığını da vurgulayarak, “Bu iş sadece doktorla olmaz” dedi.

Hastanede, yaklaşık 160 uzman hekimin, yaklaşık 10 asistanın ve 420 civarında hemşirenin görev yaptığını kaydeden Özyılkan,“Personelle birlikte hastanede görev yapan kişi sayısı bini aşıyor. Yatak sayımız 500, zaman zaman bu sayı 550-600’e kadar çıkıyor. Uzmanlar, 7 ameliyat masasında günde yaklaşık 28 ameliyat yapıyor. Başarı oranı yüksek. Güvenilirlik fazla. Talep artıyor” şeklinde konuştu.

“GÜNDE BİN KİŞİYE POLİKLİNİK HİZMETİ”

Günde yaklaşık bin kişiye poliklinik hizmeti verildiğini, küçük müdahalelerin bu rakamların dışında olduğunu kaydeden Başhekim, “Acil servise günde yaklaşık 500 kişi başvuruyor” dedi.

Hastanede, 16 hastanın tedavi görebileceği yoğun bakım ünitesi olduğunu belirten Adil Özyılkan, koroner yoğum bakımda 8, nöroloji yoğun bakımda 10, kalp ve damar yoğun bakımında 5, yeni doğan yoğum bakımında 24 yatak bulunduğunu aktardı.

Hastanedeki doluluk oranın dönemlere göre farklılık gösterdiğini, gribal salgın olduğu dönemde hastanedeki doluluk oranının yüzde 100’ü de geçtiğini belirten Özyılkan, “Bu yıl grip yaşlı hastalarda daha ağır seyretti. Yoğun bakımlar doldu. Sevkler oldu. Bu kriz döneminde pediatri yoğun bakımını da erişkine açtık ama şu sıralar rahatlamaya başladık” dedi.

“BEN DE İNSANLARIN ACİLDE YIĞILMASINDAN MUTLU DEĞİLİM”

Özyılkan, acilin yükünün çok ağır olduğunu da belirterek tiraj uygulanmasına geçilmesinin acilin yükünü azalttığını söyledi.

Adil Özyılkan, “ 5 gün aynı sıkıntısı olan hastalar polikliniğe başvursa acil rahatlayacak. Hasta sayı artınca dikkat dağılabiliyor, hata payı artabiliyor . Ben de insanların acilde yığılmasından, acil olmayan hastaların acil hastaların önüne geçmesinden mutlu değilim ama inanıyorum ki acil geçmiş yıllara göre daha iyi durumda” dedi.

Acilin yapılanması için çalışmalar olduğunu kaydeden Özyılkan,“ Burayı yenileme gayreti içindeyiz. Acile monitör, ultrason takviyesi yaptık. Acilde artık iki acil uzmanımız var.Acil tıp uzmanlarının pratisyen kadrosu da artmaya başladı. İyi bir noktaya doğru ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

TRAFİĞİN DOLAYISIYLA KAZALARIN YOĞUN OLDUĞU NOKTALARDA AMBULANS BEKLETİLMESİ….

Yasası ve tüzüğü olmamasına rağmen 112 Hızır servisin toplumda güven duyulan en önemli kurumların başında geldiğini kaydeden Başhekim, bu alandaki projelerden de söz etti.

Özyılkan, trafiğin dolayısıyla kazaların yoğun olduğu noktalarda ambulans bekletilmesi konusunda bir çalışma yaptıklarından söz ederek, bu uygulamayı Mağusa’da denediklerini söyledi.

Adil Özyılkan, “Ambulansın olay yerine 2 buçuk dakikada vardığı da oluyor ama ambulansı muhtemel kaza yerlerinde bekletirsek performans daha da yükselecek. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

“KARŞILIKLI ANLAYIŞLA DAHA İYİ BİR YERE GELECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Hastanenin teknolojik olarak bir yere geldiğini ancak yapısal olarak sıkıntılar yaşandığını aktaran Özyılkan şöyle devam etti: “Hastanemizde tedavi alan hastaların çoğu memnun. Eskiden hastalar bizi özel oda bulmamız için arardı, şimdi yer bulmamız için arıyor. Elbette eksikler var. Hasta odalarının koğuş şeklinde olması, binanın eski olması dezavantajlar… İki defa sel baskını yaşandı. Herkesin hem fikir olduğu nokta şu ki bize yeni bir hastane gerekli. Bu sistem içinde yapabileceğimiz belli. Biz elimizden geleni yapmaya, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Perde gerisinde güzel şeyler oluyor. Çok işler yapıyoruz. Bunu halkla daha fazla buluşturmak istiyoruz. Eleştiriliyoruz. Tabii ki eleştirileceğiz… Eleştiriler bizi ileriye götürür. Karşılıklı anlayışla daha iyi bir yere geleceğimize inanıyorum.”



“İNTERNET SİTESİ HİZMETTE… RANDEVULAR DA İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK… ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Hastanenin internet sayfasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başhekim, sitenin aktif hale gelmesi için 2-3 aydır çalıştıklarını, vatandaşların hekimlerle, hizmetlerle ilgili kurumsal bilgilere bu site üzerinden ulaşabileceğini söyledi.

“Hangi doktor hangi birimde görev yapıyor, hangi gün poliklinikte bakıyor, hangi bölümde hangi ameliyatlar yapılıyor, nöbetçi eczaneler hangileri…vatandaşlar bu gibi bilgilere siteden ulaşabilecek” diyen Özyılkan, kimlik kartı numarasını, adını soyadını yazan hastaların bilgisayarları ya da telefonları üzerinden muayene olmak istedikleri hekimden online randevu alabileceğini belirtti.

Özyılkan, “Randevular konusundaki çalışmalar sürüyor” dedi.

Adil Özyılkan, hastanenin web sayfasına http://bndh.gov.ct.tr/tr adresinden ulaşılabileceğini söyleyerek, 12 Şubat’tan bu yana siteyi yaklaşık 5 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

ÖZYILKAN KENDİ ALANINI DA DEĞERLENDİRDİ: “GÖZDE ÇOK İYİ NOKTADAYIZ”

Kendi uzmanlık alanı olan gözle ilgili de değerlendirmede bulunan Özyılkan, “Mezun olup geldiğimde KKTC’de 16 göz hekimi vardı. Şimdi sayı 40’ın üzerine çıktı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 5 göz hekimi var. Bazı şeyleri yapamıyoruz ama sayımıza göre hastanemizde önemli cerrahi girişimler oluyor. Gözde çok iyi noktadayız” dedi.

Göz hastalıklarının tedavisinde bayrağı ileriye taşıdıklarını ifade eden Özyılkan, gözde kurulla yurt dışı sevk kalemini oluşturan, “Vitrektomi” ameliyatının artık Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı şekilde yapılabildiğini söyledi.

Dr. Adil Özyılkan, söz konusu operasyonda sayının 200’ün üzerine çıktığını belirtti.

Hastanenin sürekli geliştiğini ve bunun gözde değil diğer alanlarda da olduğunu söyleyen Dr. Adil Özyılkan, hekimlerin tedavilerdeki başarı oranlarının yüksek olduğunu, bunun güvene, dolayısıyla da hastanedeki doluluk oranına yansıdığını söyledi.

“BÜLENT ABİ ÇOK YÖNLÜ, BAŞARILI BİR DOKTOR VE BAŞHEKİMDİ… RENKLİ BİR KİŞİLİKTİ”

Konuşmasını tamamlarken, emekli meslektaşı Dizdarlı’dan da söz eden Özyılkan, “Bülent abi çok yönlü, başarılı bir doktor ve başhekimdi, renkli bir kişilikti” dedi.

ADİL ÖZYILKAN KİMDİR?

Adil Özyılkan1966’da Larnaka’da, Tuzla’da doğdu. Tıp eğitimini Hacettepe Tıp Fakültesi’nde, göz ihtisasını Ankara Hastanesi’nde tamamladı. 1997’den beri Mağusa, Cengiz Topel ve Lefkoşa devlet hastanelerinde çalışan, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) yönetiminde de yer alan Özyılkan, Sağlık Bakanlığı’nda “Başhekimler Başhekimi” mevkiinde görev yaptı. Özyılkan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber ve fotoğraf: Rahme Çiftçioğlu