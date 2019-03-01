Lefkoşa Devlet Hastanesi Dahiliye ve Kalp Damar Cerrahi Servislerinde 3 oda yenilendi

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dahiliye ve Kalp Damar Cerrahi Servislerinde, 3 oda yenilendi.

Başhekimlikten verilen bilgiye göre, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve Başhekim Yardımcıları Dr. Cenk Soydan ile Dr. Sonuç Büyük tarafından, oda yenilemesini yapan Kıbrıslı Dostlar Derneği adına Temel Üngör'e teşekkür plaketi verildi.