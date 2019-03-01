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Lefkoşa Devlet Hastanesi Dahiliye ve Kalp Damar Cerrahi Servislerinde 3 oda yenilendi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Dahiliye ve Kalp Damar Cerrahi Servislerinde 3 oda yenilendi

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dahiliye ve Kalp Damar Cerrahi Servislerinde, 3 oda yenilendi.

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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dahiliye ve Kalp Damar Cerrahi Servislerinde, 3 oda yenilendi.

Başhekimlikten verilen bilgiye göre, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve Başhekim  Yardımcıları Dr. Cenk Soydan ile Dr. Sonuç Büyük tarafından, oda yenilemesini yapan Kıbrıslı Dostlar Derneği adına  Temel Üngör'e teşekkür plaketi  verildi. 

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