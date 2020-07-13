Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı katkı

Girne St.Hilarion Rotary Külübü , Girne Liman Rotary Kulübü ve Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulüpleri birlikte organize ettiği bir takım etkinlik sonucu Lefkoşa Çocuk Yuvası’na katkı yaptı.

Kulüpler etkinliklerden elde ettiği gelir ve M. Toros Ticaret sponsorluğu ile birlikte Lefkoşa Çağlayan Bölgesi'ndeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’na 2 adet Yatak Odası, TV odası ve günlük kullanım odalarına stor perde bağışında bulundu.



Lefkoşa Çocuk Yuvası'na yapılan ziyarette kulüp yöneticileri katıldı ve yuvanın devam eden ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı. Yuvanın diğer ihtiyaçlarına katkıda bulunmak üzere yuva yönetimi ile iletişimi sürdüren kulüpler ilerleyen dönemlerde yapacakları projeler ile desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.