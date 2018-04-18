“Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” açılıyor
Gazeteci Süleyman Ergüçlü ve İbrahim Avkan’ın “Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” fotoğraf sergisi yarın açılacak
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Gazeteci Süleyman Ergüçlü ve İbrahim Avkan’ın, Telsim’in katkılarıyla düzenlediği “Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” fotoğraf sergisi yarın açılacak.
Büyük Han’da yer alacak sergi, saat 17:00’de açılacak.
Sergide fotoğrafları sergilenecek esnafa, açılış sırasında fotoğrafları hediye edilecek.
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