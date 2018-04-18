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“Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” açılıyor

“Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” açılıyor

Gazeteci Süleyman Ergüçlü ve İbrahim Avkan’ın “Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” fotoğraf sergisi  yarın açılacak

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Gazeteci Süleyman Ergüçlü ve İbrahim Avkan’ın, Telsim’in katkılarıyla düzenlediği “Lefkoşa Çarşı Esnafı-III” fotoğraf sergisi  yarın açılacak.

Büyük Han’da yer alacak sergi, saat 17:00’de açılacak.

Sergide fotoğrafları sergilenecek esnafa,  açılış sırasında fotoğrafları hediye edilecek.

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