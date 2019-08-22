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Lefkoşa bölgesinde 3 saat kesinti

Lefkoşa bölgesinde 3 saat kesinti

Kıb-Tek, yarın  10.00 ile 13.00 saatleri arasında  Lefkoşa bölgesinden  elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın  10.00 ile 13.00 saatleri arasında  Lefkoşa bölgesinden  elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’ın etkileneceği belirtildi.

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