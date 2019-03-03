Lefkoşa bir esnafını daha kaybetti…
Kıbrıs’ın tanınmış kasap esnaflarından Salih Akbıçak, bu sabah hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın tanınmış kasap esnaflarından Salih Akbıçak, bu sabah hayatını kaybetti.
“Akbıçak Kasap”ın kurucusu, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın babası olan Salih Akbıçak, kaptığı enfeksiyon sonucu rahatsızlanarak bu sabah yaşamını yitirdi.
Kasap esnaflarının öncü isimlerinden olan, Salih Akbıçak’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Yedi çocuk babası olan Salih Akbıçak’ın, yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
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