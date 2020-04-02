Lefkoşa bir değerini daha yitirdi
Uysal Kitabevi’nin direktörü Mustafa Güner dün akşam yaşama veda etti.
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Lefkoşa’nın tanınmış simalarından uzun yıllar Arasta’da faaliyet gösteren Uysal Kitabevi’nin direktörü Mustafa Güner dün akşam yaşama veda etti.
Sivil Toplum Örgütlerinde uzun yıllar aktif görevler alan, dünya çapında çeşitli markaları Kıbrıs’a kazandırmış ticaret hayatının başarılı isimlerinden, Akfinans Bank eski yönetim kurulu üyelerinden 1945 Peristerona doğumlu Mustafa Güner’in vefatı sevenlerini üzdü. (LHA)
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