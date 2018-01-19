Lefkoşa Belediyesi Korosu ilk konserini verdi

Lefkoşa Belediyesi Oda Orkestrası Korosu 2018 yılının ilk konserini önceki akşam verdi. Orkestra bu akşam da Beyarmudu’nda sahne alacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konserde A.Corelli’nin Concerto Grosso, A.Vivaldi’nin Fagot Konçertosu, La Minor, E.Greig’in Ases Tod, J.Haydn’ın Viyolonsel Konçertosu ve W.A.Mozart’ın Senfoni No.25 ile Allegro con brio eserleri icraa edildi.

Fagot Sanatçısı Sabriye Gülmez Özkan ve Viyolonsel Sanatçısı Asu Perihan Karadut konserde konuk solist olarak yer aldı.

