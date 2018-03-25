Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, ücretsiz tiyatro gösterileri düzenliyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle “Çağlar Öncesinden Çağlar Ötesine” başlığıyla bildiri yayımladı ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro gösterileri düzenleyeceğini duyurdu.

LBT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlik programı şöyle:

27 Mart Salı 10.00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler” - Bandabuliya Sahnesi’nde

27 Mart Salı 11.00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler” -Bandabuliya Sahnesi’nde

27 Mart Salı 20.00 “İki Kişilik Hırgür” Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda

28 Mart Çarşamba 10.00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler”

28 Mart Çarşamba 11.00 Bir Bandabuliya Meselesi: “Karagöz Sihirli Sebzeler”

30 Mart Cuma ve 31 Mart Cumartesi saat 20.00’de “İki Kişilik Hırgür”

“ÇAĞLAR ÖNCESİNDEN ÇAĞLAR ÖTESİNE”

LBT’nin “Çağlar Öncesinden Çağlar Ötesine” isimli Dünya Tiyatro Günü Bildirisi şöyle:

“Çağlar, çağlar, çağlar öncesinden/bir ses, ritim, vuruş, ezgi/çağlar, çağlar, çağlar içeren/zamanı deldi/ geçti/ söz edindi/ışık edindi/oyuncuların belleğine, yüreğine yerleşti/müzisyenlerin ellerine, dillerine yerleşti/ düşünce, gövde edindi/ eylemsize eylem oldu, ümitsize ümit/ boş vermişe mücadele bilinci –belki/çağlar, çağlar, çağları yüklendi/ bugün, buraya, bu sahneye geldi./ Az sonra sözünü söyletecek/ bir ekibe “biz birlikte mücadele ettik/şu lafı ettik” dedirtecek./Çünkü tiyatro düşüncenin gövde bulmasıdır bir ekipte/çünkü tiyatro bir örgütlenmedir başlı başına/bizzat kendisi, kendi haliyle./Oyuncusu, yönetmeni, müzisyeni, tasarımcısı /ışıkçısı, uygulayıcısı, yazarı, çizeri ve/ seyircisiyle./Söylenmeyeni söylemek/ görünmeyeni göstermek/ varılmayana yol vermek/ ölüm karşısında yaşamı yüceltmek için bir örgütlenme/ insanca olanı hatırlatmak, barış ve demokrasiyi önde tutmak/ insanı insandan ayıran ne varsa hepsinin ötesine bakmak/ birleştireni bulmak/bir alkışta, bir duyguda kavuşturmak için bir örgütlenme!/İşte bu örgütlenmede, seyircidir en önemlisi, bütün parçalar içinde./Alkışıyla onay verir. Varlığıyla eklemlenir. Madem öyle/ hep ama hep daha iyisini talep etmelidir./ Sözün, eylemin, düşüncenin daha iyisini/ve hepsinden öte/bir çağın ilerisini!/Bazı çağlar içinde, mesela bugün gibi/ daha da uyanık olmalıdır, “ne diyor?” diye sahnedeki./Bölenin mi tarafını tutuyor, yoksa birleştirenin mi?/Gericinin mi tarafını tutuyor yoksa ilericinin mi?/ Söyleneni mi tekrarlıyor yoksa söylenmeyeni mi gösteriyor/ özgür mü bırakıyor düşünceyi yoksa kendi düşünce hapsinde mi?/Ve alkışlamamalı seyirci, hayır, kesinlikle, sahnede her izlediğini./ Çağlar öncesinden çağlar ötesine/ devam etmektedir ve edecektir bu örgütlenme/ dünyanın daha iyi bir yer olması için verilecek mücadele/ edilecek laf bitmedikçe. /Sıra söze ve eyleme gelecektir yine, şimdi olduğu gibi: perde!”