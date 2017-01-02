Lefkoşa Bandabuliya’da ortak konser

Lefkoşa’daki tarihi Bandabuliya çarşısında ‘Barış İçin Geriye Sayım’ Konseri düzenleniyor.

Politis, YENİDÜZEN, Kanal Sim ve Paratiro işbirliği ile düzenlenecek ortak konser 8 Ocak Pazar günü yer alacak.

Konser, Kıbrıs’ın kuzeyine göre saat 18:00, Avrupa Saati ile 17:00’de başlayacak.



‘Birleşik Federal Kıbrıs’ hedefiyle Cenevre’de yer alacak görüşmelere destek için düzenlenecek etkinliğe adanın her iki yanından müzik grupları katılacak.

‘Countdown to Peace’ etkinliğinde George Kalopedis ve grubu ile Osman Cankoy ve Grup Okyanus sahne alacak, ayrıca, katılımcılara çeşitli ikramlar yapılacak. Lefkoşa Bandabuliya’da yer alacak konsere giriş ücretsiz olacak.



CENEVRE’deki görüşmelerin bir gün öncesinde Kıbrıs’ın birleşmesi umudu için düzenlenecek etkinlikte, barış dilekleri ortaya konacak.



Ortak etkinliğin ardından Ledra sokağı / Lokmacı kontrol noktaları arasındaki tampon bölgede sembolik bir buluşma yaşanacak.



