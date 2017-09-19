Lefke’yi Feyyaz Uçar çalıştırdı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nde teknik direktör Haldun Oktay’a dün anjiyo yapıldı. Dünkü antrenmanda Oktay’ın kayınbiraderi olan Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın önemli isimlerinden Feyyaz Uçar Lefke’yi çalıştırdı.

Oktay’a anjiyo yapıldı

Haldun Oktay'a dün Kolan British Hospital'de anjiyo yapıldı. Şikayet üzerine hastaneye giden Oktay'a Uzman Dr. Sait Kenan ve Uzman Dr. Halit Özbek nezaretinde anjiyo yapılırken Oktay'ın sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi. Tedbir amaçlı bir süre hastanede kalan Oktay akşam üzeri taburcu edilirken bugünden itibaren takımın başında antrenmanlara katılabileceği belirtildi.

Takımı Feyyaz Uçar çalıştırdı

Haldun Oktay’ın kayınbiraderi olan, Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın unutulmaz isimleriden Feyyaz Uçar süpriz bir şekilde dün Lefke’nin antrenmanını gerçekleştirdi. Adaya devamlı gelen Uçar, Oktay’a anjiyo yapılması sonrasında Lefke’nin dün 16.00’da gerçekleştirilen antrenmanında takımın başında teknik ekiple birlikte yer aldı. Antrenmanın keyifli geçtiği öğrenildi.

DANIŞMAN OLARAK GÖREV YAPACAK... Oktay ve Uçar daha önce Türkiye’e Karşıyaka’nın teknik heyetinde de birlikte görev yapmıştı. Sezon hazırlıklarının başından bu yana Haldun Oktay’ın sürekli fikir alış verişinde bulunduğu Feyyaz Uçar’ın Lefke Türk Spor Kulübü’nde sezon içerisinde danışman olarak katkı yapacağı da öğrenildi

Lefke’ye danışman olarak katkı koyacak

Feyyaz Uçar ile Haldun Oktay, yıllar önce Türkiye’de Karşıyaka’da da teknik heyette birlikte görev yapmıştı. Sezon hazırlıklarının başından bu yana Haldun Oktay’ın sürekli fikir alış verişinde bulunduğu Feyyaz Uçar’ın Lefke Türk Spor Kulübü’nde sezon içerisinde danışman olarak katkı yapacağı da öğrenildi.

13 yıl önce yine antrenmana çıkmıştı

Feyyaz Uçar’ın Lefke antrenmanına çıkması ilk değil. Deneyimli futbol adamı 13 yıl önce de Lefke’nin bir antrenmanında yer alarak takımı çalıştırmıştı. Yine o dönemde Lefke’de teknik adam olarak Haldun Oktay görev yapıyordu.

Fotoğraf: Recep Özkamalı