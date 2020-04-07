Lefke'ye girişler kontrol ediliyor
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ilçe halkının yeni tip Coronavirüs (Covid-19) hastalığından korunması amacı ile Lefke ilçe sınırlarına girişlerde kontroller yapılmaya başlandığını bildirdi.
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Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ilçe halkının yeni tip Coronavirüs (Covid-19) hastalığından korunması amacı ile Lefke ilçe sınırlarına girişlerde kontroller yapılmaya başlandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Aaraçların dezenfektesi, personelin dezenfektan maske, eldiven bulundurması, vücut ısısının ölçülmesi gibi kontroller yapılmaktadır” denildi.
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Etiketler : Lefke Belediyesi, Aziz Kaya
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