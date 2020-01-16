Lefke’nin genç üreticileri…

Hatice Kaptanoğlu Çorba, eşi Zeka Çorba ile aile mesleği olan Trodos Gıda’yı işletiyor.

1988’de kurulan Trodos Gıda, adadaki ilk ve tek ‘krem bal’ üreten şirket olma ünvanını taşıyor. Bu şekilde, tamamen saf, işlenmemiş ve katkı içermeyen bal üretiliyor.

Kendisinin özel eğitim bölümünü okuduğunu söyleyen Hatice Çorba, eşinin ise aslında iç mimar olduğunu ifade ediyor. “Ben eşimle tanıştığımda bir işte çalışıyordum, ancak o ülke şartlarından dolayı bir iş bulamamıştı ve ailesinin işlettiği Trodos Gıda’yı işletmeye karar vermişti. O dönemki işimi ben de bıraktım, ama iyi ki bırakmışım çünkü şu an mesleğimden, yaptığımız üretimden çok mutluyum” diyor.

“Kendi bahçemizi geliştirerek, narenciye, çilek ve diğer ihtiyaçlarımızı da bizzat üretmek istiyoruz”

Lefke’deki yerli üretime katkı sağlarken, genç üreticiler olarak da bu mesleği sahiplendiklerine değinen Çorba, başta bal olmak üzere tarhana, reçel, çakizdes, limonata gibi birçok ürünü, katkı maddesiz ve doğal koşullarla ürettiklerini söylüyor.

Ham maddelerini de, bölgedeki diğer yerli üreticilerden aldıklarını dile getiren Çorba, “Kendi bahçemizi geliştirerek, narenciye, çilek ve diğer ihtiyaçlarımızı da bizzat üretmek istiyoruz. Üretime hep ilgim olmuştu, bahçemizden elde ettiğimiz ürünü, fabrikamızda işlemek bizim için çok büyük bir gurur…” şeklinde konuşuyor.

“Bu kültürel değerimizi kaybetmemiz, gençler olarak da üretime sahip çıkmamız gerekiyor”

Bölgedeki birçok kişiye, dönemsel olarak istihdam sağladıklarını ifade eden Çorba, bu anlamda ülkesine, iş gücüne ve üretime katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Genç üreticiler olarak, ada kültürüne sahip çıkmanın çok önemli olduğunu söyleyen Çorba, “Bu kültürel değerimizi kaybetmemiz, gençler olarak da üretime sahip çıkmamız gerekiyor. Eşim de ben de, sağlıklı ve bilinçli tüketici sayısını arttırmak için, hiç sıkılmadan karşılaştığımız herkese doğal gıdanın önemini anlatıyoruz. Artık ortada çok fazla zararlı besin var ve buna karşı daha çok hassasiyet göstermeliyiz” diyor.

“Ailelerimizden bize kalan adamızı, biz de bir gün çocuklarımıza sunacağız”

Geçen sene Bal Festivali yaptıklarını kaydeden Çorba, bu sene Mayıs ayında tekrar yapacaklarını ve tarihleri sosyal medya üzerinden duyuracaklarını söylüyor. “Geçtiğimiz sene festivalimiz çok renkli ve keyifliydi… Katılımcıları kıyafetleriyle üretim alanımıza götürerek, peteği hasat etmelerine, sonrasında da fabrikada işleyip kendi evlerine götürmelerini sağladık. Yani herkes kendi ürettiği balı evine götürdü. Bunun verdiği keyif paha biçilemez. Bu yüzden hormonsuz ürünlerin tüketilmesi için dil döküyoruz” diye konuşuyor. Çorba, sözlerine şöyle devam ediyor: “Genç üreticiler olarak, sağlıklı gıda üretmek için çalışmalıyız. Ailelerimizden bize kalan adamızı, biz de bir gün çocuklarımıza sunacağız. Bu nedenle adamızı korumamız lazım.”