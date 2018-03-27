Lefke’nin gece uçuşu: 3-4

K-Pet Süper Lig’in 24’üncü hafta kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu’nun konuğu olan Lefke, karşılaşmayı 4-3 kazandı. Maça hızlı başlayan menekşe beyazlı ekip, 5’inci dakikada Candy, 8’inci dakikada ise Burak’ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Baf Ülkü Yurdu’nun 25’inci dakikada kazandığı penaltı atışını yabancı oyuncu Felix gole çevirdi ve mücadelenin ilk devresi bu skorla sona erdi. 57’inci dakikada kendisinin 2’nci, takımının 3’üncü golünü kaydeden Burak skoru 3-1’e getirse de, Mete Sağır’ın bulduğu gol Baf Ülkü Yurdu’nu yeniden umutlandırdı. Maçın 85’inci dakikasında Candy’nin sağ taraftan taşıdığı ve içeriye kestiği topu ağlara gönderen Yılmaz Şipal, skoru 4-2’ye getirdi ancak bu golden 3 dakika sonra Felix’in golü ev sahibi ekibi yeniden umutlandırdı. Karşılaşma 4-3’lük skorla noktalanmasıyla birlikte Lefke puanını 33’e yükseltti, Baf Ülkü Yurdu ise 32 puanda kaldı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Şakir Azizoğlu**, Halil E. Canaloğlu**

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Chukwu Joseph*

Felix Obada**

Lawal Murtadah**

Fikri Arslan**

(Dk.82 Berk Şen)

Hüseyin Hürben*

(Dk.60 Arif Öztürk)

Mete Sağır**

Azat Tip*

Hasan Sedatgil**

(Dk.78 İltaç Keçeli)

Mustafa Tekpınar**

Ahmet Hatay**

TD: Kemal Yürekli

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Arif Solkanat**

Aykut Esmerarslan***

Yakup Esmerarslan***

Kaan Savaşkan**

(Dk.52 Semih)**

Burak Koçar***

Candy Augustine***

Kasım Tağman**

Allen Assogba**

Çağrı Kıral**

Yılmaz Şipal***

(Dk.86 Mehmet Toros)

TD: Hakan Sermaye

GOLLER: Dk.25 ve 88 Felix Obada, Dk. 61 Mete Sağır (BÜY) Dk. 8 ve 57 Burak Koçar, Dk.5 Candy, Dk.85 Yılmaz Şipal (Lefke)

KIRMIZI KART: Dk.45 Azat Tip (BÜY)

