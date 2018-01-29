Lefke’nin Boğaz keyfi: 0-2
Lefke deplasmanda Yeni Boğaziçi’ni yendi, devreye galibiyetle başladı
K-Pet Süper Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Lefke karşı karşıya geldi. Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf ikinci yarıda bulduğu gollerle Lefke oldu. Lefke’ye 2-0’lık galibiyeti getiren golleri 77 ve 80’inci dakikalarda Victor rakip filelerle buluşturdu. Bu sonuçla Lefke 20 puana yükselirken Yeni Boğaziçi 15 puanda kalarak haftayı noktaladı.
STAT: Osman E. Mehmet Stadı
HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Ozan Kel**, Cem Öksüzoğluları**
Y.BOĞAZİÇİ
Ersoy Saydağ**
Burçin Kerimoğulları*
İsmail Tırlık*
Ousmane Keita*
Talat Nurtunç*
Haşim Girgin*
(Dk.60 A. Yalçın)*
Zübeyir Elmazoğlu**
(Dk.66 Kemal)*
Armond Badji*
Tanko İsaka*
Ramadan Ağdaç*
(Dk.75 Eli Amir)*
Mehmet Çağakan**
TD: Eralp Şerifoğlu
LEFKE
Mehmet Özeralp**
Arif Solkanat**
(Dk.46 Çağrı Kıral)**
Aykut Esmeraslan**
Rahmi Çelik**
Candy Augustine**
Burak Koçar**
(Dk.72 Kasım)**
Semih Ünaldı**
Yakup Esmeraslan**
Yılmaz Şipal**
Allen Assogba**
(Dk.84 Kaan)
Victor Baniface***
TD: Hakan Sermaye
GOLLER: Dk.77 ve 80 Victor Baniface (Lefke)