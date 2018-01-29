Lefke’nin Boğaz keyfi: 0-2

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Lefke karşı karşıya geldi. Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf ikinci yarıda bulduğu gollerle Lefke oldu. Lefke’ye 2-0’lık galibiyeti getiren golleri 77 ve 80’inci dakikalarda Victor rakip filelerle buluşturdu. Bu sonuçla Lefke 20 puana yükselirken Yeni Boğaziçi 15 puanda kalarak haftayı noktaladı.

STAT: Osman E. Mehmet Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Ozan Kel**, Cem Öksüzoğluları**

Y.BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ**

Burçin Kerimoğulları*

İsmail Tırlık*

Ousmane Keita*

Talat Nurtunç*

Haşim Girgin*

(Dk.60 A. Yalçın)*

Zübeyir Elmazoğlu**

(Dk.66 Kemal)*

Armond Badji*

Tanko İsaka*

Ramadan Ağdaç*

(Dk.75 Eli Amir)*

Mehmet Çağakan**

TD: Eralp Şerifoğlu

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Arif Solkanat**

(Dk.46 Çağrı Kıral)**

Aykut Esmeraslan**

Rahmi Çelik**

Candy Augustine**

Burak Koçar**

(Dk.72 Kasım)**

Semih Ünaldı**

Yakup Esmeraslan**

Yılmaz Şipal**

Allen Assogba**

(Dk.84 Kaan)

Victor Baniface***

TD: Hakan Sermaye

GOLLER: Dk.77 ve 80 Victor Baniface (Lefke)