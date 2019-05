Lefkeliler: Hükümetlerden yorulduk

Yeni hükümet kurma sürecini değerlendiren Lefkeliler, bölgenin geride kalmışlığına ve işsizliğine vurgu yaptı

Dila ŞİMŞEK

İlçe ilçe gezerek, yeni kurulma sürecini yurttaşa soran YENİDÜZEN, Lefkelilere söz hakkı verdi, yurttaşlar “Bölgenin en büyük sorunu işsizlik. Gereken yatırımlar yapılsa, bu ilçe çok daha iyi hale gelebilir” dedi.

Dörtlü koalisyonun dağılmasının sebebi olarak partiler arası fikir ayrılığını ve istikrarsızlığı gösteren yurttaşlar, hükümetin başına kimin geçeceğinin öneminin olmadığını belirtti, “Artık sürdürülebilir bir yönetim şekli olsun” şeklinde konuştu.

Kimisi ise, “Ancak bu ne kadar uygulanabilir olur emin değilim. Hiçbir partinin elini taşın altına koyup, tüm ülkenin yükünü sırtlanacağını düşünmüyorum” diyerek görüş belirtti.

Lefkeliler, bölgedeki en büyük sorunun işsizlik olduğunu söyledi, olan iş imkanlarının ise kötü çalışma koşullarında ve asgari ücretin altında bir maaşla olduğuna vurgu yaptı. Yurttaşlar, ucuz ve kayıtsız işçi çalıştırmak adına ‘yabancı işçilerin sömürüldüğünü’ kaydetti.

Bölgede yaşayan gençler, Lefke’nin özellikle de turizm açısından önemli bir alana sahip olduğunu ve gelişmek için yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Lefkeli yurttaşlar, erken seçimin halka ve ülkeye maddi anlamda zarar vereceğini ifade etti, “Zaten seçim yapılacak olsa da, halk bıktığı için oy vermeyecek. Katılım çok düşük olacaktır” dedi.

Yurttaşlar, kırk beş senelik zamanda hiçbir gelişme kaydedilemediğini vurguladı, artık bir beklentilerinin de kalmadığına dikkat çekti. Kimi vatandaşlar ise, dörtlü koalisyondan çok ümitli olduklarını, ancak sonun aynı şekilde bitince hüsrana ve hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Lefkeliler ne dedi?

Simge Çiçek: “Yeni kurulacak hükümetten hiçbir beklentim yok”

“Ben Lefkeliyim. Yeni kurulacak hükümetten hiçbir beklentim yok. Her partinin tek yaptığı, kendi menfaatine uymuyorsa diğer partinin açığını bulmaya çalışmak. Kimse gerçekten görevini yapmıyor. Bizim en büyük sorunumuz yollarda. Yollardaki çukurdan, aldığımız maaşı makinistlere veriyoruz. Lefke bölgesinde geçim derdi çeken çok fazla insan, işsiz çok fazla kadın var. İş imkanı bulsalar bile günde 10-12 saat çalışıp, asgari ücretten bile az maaş veriliyor. Bence hükümetin değişmesinin sebebi de koalisyon şeklinde yönetilmemizdir. Çok partili bir hükümette her zaman fikir ayrılığı ve çıkar kavgaları yaşanacaktır. Tek partili bir yönetim olmalı. Şimdi gelecek hükümet bakanlıktaki çalışanları da değiştirecektir. Böyle olunca, bunca zamandır tecrübe kazanmış, az da olsa yol kat etmiş ve işi bilen insan gidecek, yerine hiçbir bilgisi olmayan biri gelecek. O kişinin de işe alışması, her şeyi öğrenmesi, sorunlara çare bulması en az bir sene sürer zaten. Bu böyle olmamalı.”

Bayram Küçükceren: “Yapısal reforma ihtiyaç var”

“Ben 30 seneden fazladır Lefke’de yaşıyorum. Burada küçük bir işletmem var. Lefke ne yazık ki gelişmemiş bir ilçe olarak kaldı. Bu sebeple, bırakın başka şehirlerden insan veya turist gelmesini, kendi bölgemizdeki insanlar bile göç ediyor. Genç nüfus giderek azalıyor. Burada bir üniversite var, ama öğrenciler genelde civar köylerde veya Güzelyurt’taki yurtlarda kaldığı için, Lefke’deki esnafa veya emlak sektörüne bir katkısı olmuyor. Benim yeni hükümetten beklentim Lefke bölgesini kalkındırmak için çalışması. Dörtlü koalisyonun ve ondan önceki hükümetlerin, sistemsizlikten dolayı anlaşamadığını ve dağıldığını düşünüyorum. Bence yapısal reforma ihtiyaç var.”

Işıl Çabuğ: “Hiçbir partinin elini taşın altına koyup, tüm ülkenin yükünü sırtlanacağını düşünmüyorum”

“Ben Lefke’de üniversitede okuyorum ve üç senedir burada yaşıyorum. Buradaki en büyük sorun olarak ulaşımı görüyorum. Özellikle akşam 6’dan sonra zaten güzergah olarak yetersiz olan otobüslerin hizmet vermemesi işimizi çok daha zorlaştırıyor. Ben ulaşımın, hükümet için de mantıklı bir yatırım olacağına inanıyorum çünkü sonuçta otobüse ihtiyaç duyan bunca insan belli bir ücret ödeyecektir ve biraz daha geliştirilince bundan hem hizmet veren hem de alan yararlanabilir. Ben burada yaşayan bir insan olarak haberleri de özellikle takip ediyorum. Burada devamlı hükümet düşmesinin sebebini yönetim şekli olarak görüyorum. Yani ikili veya dörtlü koalisyonlar yerine tek partinin başta olması gerekir. Ancak bu ne kadar uygulanabilir olur emin değilim. Hiçbir partinin elini taşın altına koyup, tüm ülkenin yükünü sırtlanacağını düşünmüyorum.”

Orhan Eraslan: “Lefke’nin ekonomisi, burada yaşayan insanlarla dönüyor”

“Ben beş senedir Lefke’de yaşıyorum. Kendi gözlemim olarak şunu söyleyebilirim ki, Lefke turizm için çok önemli bir bölge ve güzellikle dolu olsa da, insanlar buraya sadece yılda bir kez, çilek festivaline geliyor. Bunun dışında buraya gelen turist veya gezmeye gelen yerli halk görmedim. Buradaki esnaf sadece bölgedeki insanlardan kazanç sağlıyor. Evlere de yine bölgedeki insanlar talip oluyor. Yani Lefke’nin ekonomisi, burada yaşayan insanlarla dönüyor. Yeni hükümetten beklentim bölgeyi kalkındırması, tanıtımını yapmasıdır. Ülkede devamlı hükümet değiştiği için, bir önceki hükümetin başlattığı güzel projeler ise yarım kalmış oluyor. Yani bir hükümet, hedeflerini tamamlayamadan yerinden oluyor. Sonrasında ise tekrardan bir hükümet gelerek, tüm devlet dairelerindeki yetkilileri de değiştiriyor. Bu şekilde bir arpa boyu alamayız.”

Hasan Tuncay: “45 senedir ülkemizde istikrarı sağlayamadık, hiç yol kat etmedik”

“Ben aslen Günebakan köyündenim. 1937 doğumluyum. Kıbrıs’ın her dönemini, her halini gördüm. 45 senedir ülkemizde istikrarı sağlayamadık, hiç yol kat etmedik. Kendi kendimizi yönetemiyoruz. Özellikle bu son dörtlü koalisyon hükümetinin uzun sürmeyeceği belliydi. Her kafadan başka bir ses çıkıyordu. Bizim ülkemizin, istikrarlı, kesin, tek partili bir yönetime ihtiyacı var. Başka türlü bir şey değişir mi bilmiyorum.”

Yaşar Yarışan: “Hükümetlere yol göstermekten yorulduk”

“Ben aslen Baflıyım. 1974’ten beri Lefke’de yaşıyorum. Biz, halk olarak hükümete yol göstermekten yorulduk. Anlatıyoruz ama dinleyenimiz olmuyor. Bölgede çok büyük bir işsizlik var. Çevredeki işçiler ise, ucuz işçilik ile çalıştırılsın diye yabancı işçi olarak seçiliyor. Bu hem kayıt dışı işçi ve haksızlığa yol açıyor, hem de türlü suç doğuruyor. Yerli insanlar artık iş bulamaz oldu. Dörtlü koalisyonun, çıkar kavgasına girip anlaşamadığı için dağıldığını düşünüyorum. Erken seçim bize maddi zarar verecektir. Bu yüzden umarım gereken kimse o geçer başa. Bir şeyin değişeceğini sanmıyorum.”

Halis Bulis: “Şu anda erken seçim bile olsa, ben insanların sandığa gideceğini düşünmüyorum”

“Benim yeni kurulacak hükümetten bir beklentim yok ama öncekinden çok ümitliydim. Özellikle Tufan hocanın çok iyi işler yapacağına adım kadar emindim. Ama tabii ki bu dörtlü koalisyonun da sonu aynı olunca, bütün hevesimiz, ümidimiz yıkıldı. Açıkçası artık ne olacağını öngöremiyorum. Şu anda erken seçim bile olsa, ben insanların sandığa gideceğini düşünmüyorum. Çünkü halk artık bıkmış durumda. Ülkeden bir beklentim kalmadı. Bence devamlı hükümet değişmesinin sebebi de, korsan şekilde kurulan devletin hiçbir gelirinin olmadan sürmesinin imkansız oluşudur.”

Pembe Madenci: “Lefke’ye yatırım yapılsa çok ileriye gidebilir”

“Ben Kıbrıslı bir genç olarak, ülkede birçok eksiklik görüyorum. Özellikle sağlık sektörünün çok yetersiz olduğuna inanıyorum. Lefke bölgesinin bu kadar güzel bir ilçe olmasına rağmen köy olarak bırakılması çok kötü. Bölgenin daha çok gelişmeye ihtiyacı var. Bence yatırım olsa Girne’den daha iyi durumda bile olabilir. Dörtlü koalisyonun dağılmasının sebebi olarak da, herkesin bireysel davranmaya çalışmasını görüyorum. Bence ülke olarak kendi ayaklarımız üstünde durabilir. Ancak maalesef bağlı bir haldeyiz.”