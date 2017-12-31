Lefke’den tek kurşun: 0-1

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinin kapanış maçında Ozanköy kendi sahasında konuk ettiği Lefke’ye 1-0 mağlup oldu. Konuk Lefke’ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Yılmaz Şipal kaydetti.

Ozanköy bu mağlubiyet ile 11 puan’da kalırken ilk yarıyı son sırada tamamladı. Lefke ise puanını 17’ye yükselterek ligin ilk devresini 10’uncu sırada noktaladı.

STAT: Mustafa Özkayım Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Ali Karahasan**, Engin Akkagün**

OZANKÖY

Feyyaz Gül*

Hüseyin Aydıngönül**

(Dk.90 Dalyan)

Goius Namike**

Alpay Eminoğlu**

Sade Junior Dion**

Ali Kopça**

Fikret Yağcığlu**

(Dk.59 Mehmet)*

Serhan Aydınel**

Hüseyin Çakmak**

Mustafa Kılıç**

Saydam Soy**

TD: Süleyman Göksu

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Mehmet Toros**

Aykut Esmeraslan**

Rahmi Çelik**

Zihni Temelci*

Semih Ünaldı*

(Dk.55 Kasım)*

Allen Assogba**

(Dk.90 Zekai)

Kaan Savaşkan**

Candy Augustine**

Yılmaz Şipal**

Burak Koçar*

(Dk.87 Arif)

TD: Hakan Sermaye

GOL: Dk.65 Yılmaz Şipal (Lefke)

