Lefke’den onay çıkmadı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, Lefke’nin orta saha oyuncusu Semih Ünaldı’yı transfer etmek için dün girişimde bulundu ancak oyuncuya kulübünden onay çıkmadı. K.Kaymaklı bonservisli transferin son günü olan dün oyuncuyu transfer etmek için Lefke ile temas kurdu. Ancak kulüp başkanı Erkut Öner oyuncunun takımda kalacağını ve ikinci yarıda menekşe beyazlıların formasını giyeceğini yeşil siyahlılara bildirdiklerini belirtti. Böylelikle transfer gerçekleşmedi.