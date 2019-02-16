Lefke’deki bir ev yandı

Lefke'de bugün saat 17:40 sıralarında, Şeyh Nazım Sokak üzerinde bulunan Bilal Küçükalioğlu'nun kalmakta olduğu ikametgahta yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak kısa sürede alevlerin yayılması sonucu, evin çatısı ve tüm odaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı, yangının, odun sobasına kuruması için dayalı durumda bulunan ıslak odunların ısınıp alev alması sonucu meydana geldiğini bildirdi.