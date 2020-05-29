Lefke’de yeni maden çalışmasına geçit yok

Lefke Belediyesi ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’ndan, CMC konusunda ortak açıklama: “Lefke’nin ikinci bir maden faciasıyla kirletilmesine asla müsaade edilmeyecek”

Lefke Belediyesi ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, CMC konusunda yayımladığı ortak açıklamada, “Lefke’nin ikinci bir maden faciasıyla kirletilmesine asla müsaade edilmeyeceğini" vurguladı.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na bağlı derneklerin Başkanları ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, dün öğleden sonra saat 18.00’de bir toplantı gerçekleştirirerek, Bakanlar Kurulu’nun PORT-İSBİ CMC arazilerini İşletme Sözleşmesini 14/5/2020 tarihinde aldığı iptal kararı ve kararın 21/5/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra oluşan ve oluşacak yeni durumu değerlendirdiler.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, elde edilen güvenilir bilgilere göre, “Türkiye’de büyük bir maden firması” adına, “Gemikonağı’ndaki deniz kenarındaki CMC alanının ve Lefke’deki CMC alanının verilmesi, Lefke Gazi Lisesi-minareli camii arasındaki bölgede ve Aplıç bölgesinde yeni madencilik yapması için kulis yapan kurum ve kişiler” bulunduğu kaydedilerek, “Bu kurum ve kişileri önümüzdeki dönemde kamuoyuna açıklayacağız” denildi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke STÖ’leri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay imzalı ortak açıklamaya göre, toplantı, Lefke Belediyesi Cittaslow Salonu’nda, korona virus önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirler alınıp, sosyal mesafenin korunarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, aşağıdaki kararlar alındı:

“1- Lefke Belediyesi ve Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu yeni madencilik yapılarak Lefke Bölgesinin yeni maden işletmeciliğine asla izin vermeyeceklerini, Lefke Bölgesi’nin ikinci maden macerasıyla tekrar kirletilmesine asla müsade etmeyeceklerdir.

2- Bu konuda, başta Lefke Belediye Meclis Üyeleri, Köy Muhtarları, Partilerin Lefke İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Lefke halkı ‘YENİ’ madenciliğin Lefke’ye vereceği zararlar konusunda bilgilendirilecek. Bu konuda bir dizi toplantılar gündeme getirilecek.

3- KKTC’de bulunan tüm Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalarla iletişime geçip, bu kirli yatırımın engellenmesi için ortak mücadeleye davet edilecek.

4- KKTC Meclisi’nde ve Meclis dışında bulunan siyasi parti başkanları, Lefke’ye davet edilip madencilik yapılacak alanı yerinde görmeleri sağlanacak ve bu konudaki görüşlerimizi aktamak için bilgilendirme toplantısı yapılacak.

5- Davet önce Meclis'teki muhalefet parti başkanları ve Meclis dışındaki partiların başkanlarına yapılacak.

6- Aldığımız güvenilir bilgiler, Türkiye’de çok büyük bir firmanın lehine, Gemikonağı’ndaki deniz kenarındaki CMC alanının ve Lefke’deki CMC alanının verilmesi, Lefke Gazi Lisesi-Minareli Camii arasındaki bölgede ve Aplıç bölgesinde yeni madencilik yapması için kulis yapan kurum ve kişiler olduğu yönünde. Bu kurum ve kişileri önümüzdeki dönemde kamuoyuna açıklayacağız.

7- Yeni sürecin iyi yönetilmesi ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için, Lefke Bölgesi STÖ’leri ve Lefke Belediyesi olarak sürece dahil olma talebimiz var ve bunda ısrarcı olacağız. İyi İdare Yasası gereği de bu hükümet tarafından yerine getirilmesi gereken yasal bir zorunluluktur.

8- CMC kirli alanının temizlenmesi için, başta Lefke Avrupa Üniversitesi olmak üzere, ülkemizde bulunan, bu konuda çalışma yapan üniversitelerden ve bilim insanlarından bilimsel destek alınması ve bunların sürece dahil olması gerektiğine inanıyoruz.

9- CMC Çevre Kirliliği konusunda daha önce çalıştığımız Uluslararası Kurum ve kuruluşlardan destek alınması sağlanacak.

10- Lefke Belediyesi ve Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu, CMC atıklarının yarattığı çevre felaketnin bilimsel bir temelde temizlenmesi konusunda bilim insanları çalışarak çözüm planı oluşturulması için çalışma başlatılmasına karar verilmiştir.

11- KKTC’de doğal güzelliği, tarihi zenginliği, flora, faunası ve ülkenin meyve ve sebzesinin yüzde otuzunu üreten Lefke Bölgesinin 'KİRLİ' yatırımlarla bozulmasını değil, mevcut güzel zenginliklerini koruyarak 'TARIM, TURİZM ve EĞİTİM’le kalkınıp gelişmesini desteklemekteyiz.

12- Lefke Bölgesinde 'YENİ MADENCİLİĞE' geçit vermemek için sürekli toplanıp birlikte karar üretmek için çalışacağız.”