Lefke’de ‘yasal olmayan vekaletle kayıt’ tepkisi

Yasal olarak Lefke Gazi Lisesi’ne kayıt yaptırması gereken öğrencilerin, yasa dışı olarak Güzelyurt Şehit Turgut Orta Okulu’na kayıt yaptırdığı belirlenmesinin ardından, Eğitim Bakanlığı, Lefke Belediyesi, Lefke Sivil Toplum Örgütleri, Okul İdaresi ve Okul Aile Birliği’nin girişimi ile öğrencilerin geri gelmesi sağlanmıştı.

Buna karşın, halen 11 öğrencinin ısrarla Güzelyurt Şehit Turgut Orta Okulu’nda ‘misafir öğrenci’ kapsamında eğitim gördüğü ve bakanlığın bu durumu görmezden geldiği belirtildi.

Bu öğrencilerin de Lefke Gazi Lisesi’ne getirilmesi için Lefke Belediyesi, Lefke Sivil Toplum Örgütleri, Okul İdaresi ve Okul Aile Birliği harekete geçerken, bu bağlamda Lefke Gazi Lisesi’ni ziyaret eden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da gerekli adımların atılması için girişim yaptı.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri, okul idaresi ve okul aile birliği ile beraber öncelikle Güzelyurt Kaymakamlığı’na bir ziyaret gerçekleştirip yasal olmayan bir şekilde ikametgah belgesi veren muhtarlara yaptırım uygulanması yolunda gerekli gerekli adımların atılmasını talep etmeye hazırlanan Başkan Kaya, aynı kararlılığı göstermesi asında Eğitim Bakanlığı’nda da KKTC Milli Eğitim Yasası Zorunlu Eğitim Tüzüğü Ek-3 Madde 18’i tüm eylem hakları saklı kalmak suretiyle, çağrı yaptı.