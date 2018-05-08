Lefke'de yaralar sarılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali bu sabah Başbakan Tufan Erhürman ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Yeşilırmak ve Gemikonağı bölgelerine giderek, doludan etkilenen ve zarara uğrayan üreticilerle bir araya geldi.

Bakan Şahali, bölgede etkili olan dolu yağışından üreticilerin ciddi zarar gördüğünü söyleyerek, bakanlık olarak hasar tespit çalışmasının yapıldığını ifade etti.

“Özellikle dolunun etkileri sebebiyle meyve üreticileri zora düştü” diyen Bakan Şahali, üreticilerin uğradıkları zararın tespiti amacıyla Tarım Dairesi’ne bağlı mühendis ve teknisyenlerle Genel Tarım Sigortası Fonu uzmanlarının oluşturulan ekiplerde görevlendirildiklerini kaydetti.

Yaşanan doğal afetten etkilenenlerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgili tüm devlet birimlerinin görev başında olduğunu söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yaraların sarılarak üretimin devamını sağlamanın şart olduğunu belirtti.