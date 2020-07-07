Lefke'de yangın: Makilik alan zarar gördü

Lefke'nin girişinde, kullanılmayan köy mezarlığının kuzey kısmında yarım saat önce çıkan yangında doğal makilik alan yanarak zarar gördü.

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangına itfaiye ekipleri ve bölgedeki askerlerin müdahale ettiğini söyledi. Kaya, “Küçük bir yangındı, kontrol altına alındı” dedi.