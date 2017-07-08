Lefke’de teknik ekibe takviye

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke’de yeni sezonda görev yapacak teknik kadroya bir isim daha eklendi. Yeni sezonda takımı teknik direktör Haldun Oktay’a emanet eden menekşe beyazlılar, kaleci antrenörlüğü konusunda Mahmut Dinçli ile anlaşmıştı. Lefke’de Oktay’ın bir diğer yardımcısı ise kulüpte uzun yıllar forma giyen, geçtiğimiz yıl Denizli’de futbol oynayan Fırat Ömür oldu.

Sezon açılışı 16 Temmuz’da

Lefke, resmi sezon açılışını 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirecek. Hazırlıklar kapsamında Türkiye’de kamp yapacak olan menekşe beyazlılar, İzmit Kartepe’de 20-27 Temmuz tarihleri arasında da kamp dönemi geçirecek.